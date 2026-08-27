Victor Bostan: Prin embargouri, Rusia a vrut să păteze mândria națională, dar am devenit și mai buni

Victor Bostan, fondatorul și directorul general al Grupului Purcari, vorbește, într-un text pentru Ziarul de Gardă, despre cum embargourile impuse de Rusia pentru vinul din R. Moldova i-a făcut pe antreprenorii din domeniu să devină mai buni.

Victor Bostan: Primul embargou, care a fost în 2006, a fost ceva devastator pentru toată Moldova și pentru toți viticultorii, vinificatorii. S-a întâmplat totul rapid, Moldova a pierdut piața de desfacere, care era aproximativ în proporție de 90 % Federația Rusă. Aproximativ 2-300 de milioane de dolari au rămas neplătite, produse neplătite de cumpărătorii ruși. În acest fel a fost decapitalizat total sectorul agricol, am pierdut toți banii – și banii de la bănci, împrumutați, banii proprii, toți, toți – și am pierdut și piața de desfacere. Era o situație foarte complicată.

Cum au reușit vinificatorii și viticultorii din Republica Moldova să iasă nici nu știu, e o minune, dar evident că mulți au falimentat, mulți au renunțat, dar sunt care au trecut și au depășit toate aceste greutăți. Agricultorii nu își puteau acoperi costurile, foarte mulți au rămas fără muncă, au fost eliberați sute, mii de oameni, vinăriile s-au închis, inclusiv industria auxiliară, care asigura multe alte lucruri – și transport, și etichete, și sticle – rămas fără vânzări și la fel au redus cheltuielile, locurile de muncă, ca să supraviețuiască.

Am fost amenințați și descurajați

Cu regret, lucrurile s-au întâmplat în așa fel că oamenilor le-a fost frică să meargă într-o judecată internațională. Toată lumea aștepta că mâine pleacă Voronin la Moscova și rezolvă situația, așa cred că a durat mai mult de jumătate de an această așteptare și evident că toți au lăsat mâinile în jos. Dar și costurile de a merge într-o judecată internațională sunt foarte înalte, plus trebuiau acumulate multe probe, lucruri pe care cred că era târziu și dificil pentru a fi acumulate. Eu am avut o propunere de la o echipăde avocați să mergem în acest proces, dar mie mi-a fost frică.

Pentru că am fost amenințați în nenumărate rânduri și de guvernul Tarlev și de președintele Voronin. Am avut câteva adunări, au fost adunați toți vinificatorii și au fost amenințați – nu încercați să faceți ceva, că noi vă urmărim.

Toată lumea a înțeles apoi că acesta este un instrument pe care îl folosesc ei nu numai pentru Moldova, ci și pentru alte țări. Aceste anunțuri despre embargouri erau însoțite de campanii de denigrare a produselor moldovenești în mass-media din Federația Rusă.

Erau reportaje că vinul moldovenesc nu mai e bun nici de vopsit gardurile. Evident că scopul a fost să-și asigure povestea lor de embargou, cu toate că n-au avut nicio dovadă, o analiză, un document care confirmă toate spusele lor la televizor.

Ne-am reorientat spre alte piețe și ne-am dezvoltat

Datorită acestui embargou, vinificatorii din R. Moldova s-au reorientat spre alte piețe. Vă asigur că deja Moldova pornise să exporte pentru Comunitatea Europeană, România, țările vecine. Embargoul a fost imboldul de a schimba viziunea și de a face vinuri de o calitate mai înaltă pentru piețele europene. Au apărut plantații de vie moderne, noi tehnologii.

Eu sunt sigur că consumatorul din Rusia își dorește vinurile din Republica Moldova și sunt sigur că putem reveni într-o proporție foarte mare în această piață, dar după ce se clarifică toate lucrurile politice. În situația actuală care este acum… este exclusă o posibilitate de a ajunge acolo și de a încerca, nu sfătui pe nimeni să o facă.

Nu este încredere că funcționează acordurile, funcționează legea, adică toate pot fi aruncate la gunoi cum au fost aruncate în 2006.

Embargourile nu mai sunt actuale, dar Rusia nu renunță la Moldova

Influența Rusiei în Moldova cred că este foarte mare în continuare. Toată lumea vede ce se întâmplă la alegeri, cum au fost plătiți alegătorii, echipele care fac propagandă, promovare pentru aceste partide create într-un birou, peste noapte. Nu mai vorbim de șantajul cu gazele care s-a întâmplat, cu energia electrică ce s-a întâmplat, cu alte probleme economice.

Vinul în Republica Moldova era mândria și faima țării noastre – în toată lumea, pentru toată lumea. Și au vrut doar să ne păteze această mândrie națională pentru Republica Moldova. Nu le-a reușit, ce a fost mai greu noi am trecut și acum putem spune ferm că avem un viitor. Zecile de mii de medalii câștigate la cele mai prestigioase concursuri internaționale – Decanter, Mundus Vini – demonstrează aceasta, că vinurile din Republica Moldova sunt apreciate în întreaga lume.

Decuplarea de piața rusă