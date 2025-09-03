UPDATE Două companii, sancționate cu 5 milioane de lei pentru că ar fi trucat o achiziție de camere portabile pentru polițiști. Proprietarul uneia dintre firme: „Actele care au stat la baza stabilirii încălcării au fost anulate”

Consiliul Concurenței a anunțat marți, 2 septembrie, că a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției, potrivit unui comunicat de presă.

UPDATE, 3 septembrie Într-un răspuns expediat redacției ZdG, semnat de administratorul companiei Rapid Link, Victor Baciu, se menționează că decizia Consiliului Concurenței, adoptată la 17 iulie, a fost contestată în instanță de ambele companii.

Sursa: Victor Baciu/Facebook

„Rapid Link” SRL a depus la data de 22 august acțiune în anulare, solicitând instanței anularea deciziei și suspendarea executării amenzii, „inclusiv și ordinele privind desfășurarea inspecției”. Dosarul se află la examinare în instanța de fond, fără a fi stabilită deocamdată prima ședință.

„Decizia Consiliul Concurenței a fost emisă cu admiterea unui șir de încălcări ale normei materiale și procedurale, fiind arbitrară și lipsită de bază probatorie. În acest sens, au fost luate măsuri suficiente pentru a demonstra ilegalitatea actului emis de Consiliul Concurenței. Un aspect crucial al acestui caz îl constituie faptul că actele care au stat la baza stabilirii încălcării de la punctul 1 al deciziei Nr. DA-28/20-22 din 17 iulie 2025 – materialele ridicate în cadrul inspecției inopinate din 23 iunie 2022 – au fost anulate integral prin hotărârea din 05 iulie 2024 a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru, judecător Viorica Dodon). În prezent, nu există o decizie definitivă și irevocabilă privind încălcarea, având în vedere că: Acțiunile privind examinarea legalității Deciziei Consiliului Concurenței Nr. DA-28/20-22 din 17 iulie 2025 sunt în curs de examinare în fond Ordinul seria CC nr. 000059 din 23 iunie 2022 și procesul-verbal privind efectuarea inspecției din 23 iunie 2022 sunt anulate integral Odată cu anularea ordinelor, se anulează toate probele acumulate în cadrul inspecției, pe care s-a bazat Decizia Nr. DA-28/20-22 Anularea ordinelor de către instanța de judecată antrenează nulitatea actului administrativ individual, și anume a Deciziei Nr. DA-28/20-22 din 17 iulie 2025 în întregime. Emiterea unei decizii a instanței de judecată în acest sens este o chestiune de timp”, susține Victor Baciu în răspunsul oferit ZdG.

Administratorul companiei a mai subliniat că „acest caz” ar ridica „întrebări importante despre respectarea procedurii legale în activitatea Consiliului Concurenței, calitatea probelor utilizate în fundamentarea deciziilor administrative și mecanismele de control jurisdicțional asupra actelor autorităților de reglementare”.

Știrea inițială, 2 septembrie, 16:06

Cine stă în spatele companiilor

Conform unui răspuns oferit ZdG de către Curtea de Conturi, licitația trucată a fost organizată la sfârșitul anului 2019, fiind vorba despre o achiziție publică în valoare estimată de 2 milioane de lei (fără TVA).

ZdG a constatat că la licitație au participat trei companii, Rapid Link, Victiana și iCON SYSTEMS. Deși ultima a avut cel mai mic preț – 1 milion de lei, compania Victiana, care a propus cel mai mare preț, a fost declarată câștigătoare, în timp ce ofertele celorlalte două companii au fost respinse.

Rapid Link este fondată și administrată de către Victor Baciu. În 2024, compania a înregistrat un profit de 6,5 milioane de lei, conform datelor publice.

ZdG a mai scris, în 2019, că compania Rapid Link, ai cărei angajați au donat în campaniile electorale aproximativ 180 de mii de lei pentru Partidul Democrat din Moldova (PDM), a fost câștigătoarea licitației pentru proiectul „O nouă viață”, care presupunea livrarea de produse pentru nou-născuţi în toate maternitățile din R. Moldova. Câștigătorul a adus cu sine câteva firme care şi-au intersectat activităţile cu Vladimir Plahotniuc, politician pe atunci, nota atunci ZdG.

Compania Victiana a fost fondată în 2002. Aceasta este administrată de către Vladislav Papanaga, care deține 80% din companie, alături de Papanaga Ecaterina. Familia Papanaga deține și parcul de distracții Vara Vara. Conform datelor publice, Victiana a avut profit în 2024 de 90 milioane de lei.

ZdG a cerut celor două companii un comentariu în privința sancțiunii, dar nu am primit răspunsuri deocamdată.

Cartel de trucare a ofertelor la achiziții publice

Investigația autorității de concurență ar fi demonstrat că cele două companii și-ar fi coordonat în mod ilegal comportamentul, stabilind din start cine va câștiga contractul și depunând oferte trucate pentru a crea „doar aparența unei competiții”.

„În realitate, acest mecanism a eliminat orice incertitudine concurențială și a condus la adjudecarea contractului către firma care a propus cel mai mare preț. Acțiunile companiilor au subminat principiile concurenței corecte și au distorsionat funcționarea normală a pieței, afectând în final fiecare cetățean, prin utilizarea ineficientă a resurselor statului”, potrivit Consiliului Concurenței.

Decizia Plenului Consiliului Concurenței poate fi atacată de către întreprinderile sancționate în termen de 30 de zile de la comunicare în instanța de contencios administrativ.

Întreprinderea „Rapid Link” a mai fost sancționată anterior, în 2024, de Consiliul Concurenței pentru practici similare în cadrul unei proceduri de achiziții publice organizate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, primind o amendă de aproximativ 1,9 milioane de lei. Decizia de sancționare a fost contestată la instanța de judecată, care urmează să se expună asupra legalității soluției aplicate de către Consiliul Concurenței.

ZdG a scris anterior că Vladimir Madan, consilier local al comunei Trușeni până în 2023, din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM), a indicat în declarațiile sale de avere că soția sa a primit salariu de la Rapid Link.

Pe 23 iunie 2021, compania „Rapid Link” SRL fondată în anul 2007, și gestionată de omul de afaceri, Victor Baciu, a fost desemnată câștigătoarea licitației privind achiziționarea de bunuri și servicii pentru extinderea sistemului de supraveghere a circulației rutiere. Licitația deschisă a fost lansată de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, iar valoarea estimată a achiziției fără TVA a constituit 20 de milioane de lei.