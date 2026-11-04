Trei cazuri de escrocherie telefonică, cu prejudiciu de aproape 2 milioane de lei: O femeie din capitală ar fi transmis 900 de mii de lei, bani din împrumuturi și credit

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat două cazuri de escrocherie telefonică. Totodată, un caz comis anterior a fost raportat abia acum de victimă. Prejudiciul total depășește 1,8 milioane de lei.

Unul dintre cazuri a avut loc în Chișinău, în perioada 26 octombrie- 3 noiembrie. O femeie de 54 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute, care, sub pretextul verificării unor presupuse transferuri suspecte din contul sǎu bancar, au determinat-o să transmită, prin intermediul unui curier, în trei tranșe, peste 990 de mii de lei.

Pentru a aduna banii solicitați, femeia a împrumutat de la vecini și rude, dar a contractat și un credit bancar.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 65 de tentative de escrocherie au fost dejucate.