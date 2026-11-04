Maia Sandu, după prezentarea pachetului de extindere al UE: „Lucrând mai departe, putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus ca țară”

În contextul în care Comisia Europeană a publicat miercuri, 4 noiembrie, Pachetul anual de extindere, care a arătat că R. Moldova a înregistrat progrese în negocierile de aderare, șefa statului Maia Sandu a venit cu un mesaj în care a mulțumit celor care au contribuit la acest rezultat.

Potrivit președintei, raportul despre R. Moldova reflectă munca depusă în ultimul an pentru alinierea la standardele UE. Ea a reamintit că în ultimele 12 luni țara noastră a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negocieri, dar și că autoritățile și-au propus să încheie negocierile de aderare către anul 2028. După cum a notat Maia Sandu, Comisia Europeană consideră acest obiectiv ambițios, dar realizabil, dacă păstrăm ritmul reformelor.

„Această apreciere trebuie să ne dea încredere că, lucrând mai departe, putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus ca țară. Raportul precizează și unde mai avem de lucru: aplicarea legilor adoptate și rezultate concrete în dosarele de corupție. Știm ce avem de făcut. Mulțumesc tuturor celor care duc această muncă zi de zi – în instituții, în societatea civilă și în sectorul privat. Continuăm”, se arată în mesajul președintei.

Miercuri, 4 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat pachetul anual privind extinderea, făcând un bilanț al progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimul an și stabilind prioritățile de reformă pentru viitor.

Conform unui comunicat de presă, „pachetul din acest an demonstrează că eforturile susținute de reformă se traduc în progrese concrete pe calea aderării la UE, așa cum o demonstrează Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina”. Cele patru țări au înregistrat progrese în negocierile de aderare, grupuri de capitole fiind deschise și capitole fiind închise provizoriu într-un ritm fără precedent. Anul acesta, Comisia a prezentat pachetul financiar pentru aderarea Muntenegrului, iar lucrările la tratatul de aderare sunt în plină desfășurare.