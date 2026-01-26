Tarifele pentru mașinile fabricate în UE ar putea fi reduse la 40% în India

India intenționează să reducă tarifele pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse Reuters, aceasta fiind cea mai importantă deschidere de până acum a pieței auto indiene. Măsura vine în contextul în care autoritățile de la New Delhi și Bruxelles se apropie de semnarea unui acord de liber schimb.

Guvernul premierului Narendra Modi a acceptat să reducă imediat taxele pentru un număr limitat de automobile provenite din cele 27 de state membre ale UE, cu un preț de import de peste 15 mii de euro, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu negocierile.

Reducerea tarifelor va continua treptat până la 10%, au mai precizat sursele citate, facilitând accesul pe piața indiană pentru producători auto europeni precum Renault, Volkswagen, Mercedes‑Benz și BMW.

Sursele au cerut anonimatul, întrucât negocierile sunt confidențiale și „pot suferi modificări de ultim moment”. Ministerul Comerțului din India și Comisia Europeană au refuzat să comenteze subiectul.

India și UE sunt așteptate să anunțe marți, 27 ianuarie, încheierea negocierilor îndelungate pentru acordul de liber schimb, urmând ca ulterior să fie finalizate detaliile și ratificat documentul, deja descris de oficiali drept „mama tuturor acordurilor”.

Pactul ar putea extinde comerțul bilateral și ar stimula exporturile Indiei de bunuri precum textilele și bijuteriile, afectate de tarifele de 50% impuse de SUA începând cu sfârșitul lunii august.

India este a treia cea mai mare piață auto din lume, după SUA și China, însă industria auto internă a fost printre cele mai protejate. În prezent, New Delhi aplică tarife de 70% și 110% pentru automobilele importate – taxe criticate inclusiv de șeful Tesla, Elon Musk.

Potrivit uneia dintre surse, autoritățile indiene au propus reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200 de mii de automobile pe an cu motor cu combustie, acesta fiind cel mai ambițios pas de până acum pentru liberalizarea sectorului.

Vehiculele electrice vor fi excluse de la reducerile de taxe de import în primii cinci ani, pentru a proteja investițiile producătorilor locali precum Mahindra & Mahindra și Tata Motors într-un sector aflat încă la început, au precizat cele două surse. După această perioadă, și vehiculele electrice ar urma să beneficieze de reduceri similare ale taxelor.

În prezent, producătorii europeni dețin mai puțin de 4% din piața auto indiană, estimată la 4,4 milioane de vehicule pe an, dominată de Suzuki Motor din Japonia, precum și de mărcile locale Mahindra și Tata, care împreună controlează aproximativ două treimi din piață.