Slusari spune cine vor mai fi audiați și cum a reacționat Kroll la documentele publicate de Usatîi

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din R. Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari, apreciază audierile de vineri, 12 iulie, ca fiind „foarte utile” și a spus că un raport amplu va fi pregătit, cel mai probabil, în luna august. Acesta susține că reprezentanții companiei „Kroll” sunt nemulțumiți de faptul că Procuratura Generală ar fi admis o scurgere de informații.

„Principala persoană – Victor Barbăneagră – ne-a prezentat o informație foarte utilă despre evenimentele care au avut loc în 2013 în cadrul așa-zisului concurs de selectare a investitorilor pentru BEM, când, de fapt, statul a pierdut controlul asupra băncii. Dânsul ne-a prezentat și documnete, o mapă foarte importantă cu corespondență care nu este la Ministerul Finanțelor și despre care nici n-am știut”, a precizat acesta.

Totodată, Slusari l-a invitat, repetat, pe fostul speaker Igor Corman, următoarea ședință fiind programată pentru mâine, 16 iulie, ora 11:00, când va fi așteptat și Viorel Bîrca, vicepreședinte al BEM, dar și Victor Bodiu, care a fost membru al Consiliului de Administrație al BEM.

Potrivit președintelui Comisiei, procedura de audieri va fi finalizată în câteva săptămâni, iar de săptămâna viitoare vor fi audiate persoanele „care au fost implicate la cel mai înalt nivel în luarea deciziilor” – unii deputați, fosta conducere a BNM, Iurie Leancă și alții. La fel, membrii Comisiei vor decide, dacă vor fi audiați Vlad Filat, Veaceslav Platon și Renato Usatîi.

Astfel, Slusari menționează că, probabil, în luna august va fi pregătit un raport cronologic începând cu anul 2011. „În linii mari, situația este clară”, a specificat acesta.

Alexandru Slusari a afirmat că Renato Usatîi nu a depus la Secretariatul Parlamentului documentele care ar reprezenta a doua și a treia parte a Raportului Krolll 2, dar membrii Comisiei s-au autosesizat și el vrea să afle de la Procuratura Generală „dacă este autentic și cum s-a întâmplat scurgerea de informații”.

Vineri, 12 iulie, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a prezentat documente despre care susține că sunt părți nepublicate de către autorități din Raportul Kroll 2. Acesta spune că documentul i-a fost transmis pe un stick în prima noapte în care a revenit în țară, dar că nu cunoaște cine este persoana care a făcut acest lucru, deoarece s-a întâlnit atunci cu mii de simpatizanți, colegi și cunoscuți.