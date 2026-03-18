În R. Moldova va funcționa un nou radar de supraveghere aeriană. „Asistăm la intensificarea atacurilor de către Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina”

În prima jumătate a anului, în R. Moldova va funcționa un nou radar destinat detectării dronelor, a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după ședința de astăzi, 18 martie, a Guvernului.

„Asistăm la intensificarea atacurilor de către Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina. Ca urmare, a fost înregistrată survolarea spațiului aerian. Instituțiile statului au acționat în conformitate cu legislația națională, ceea ce a permis luarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității cetățenilor”, a spus ministrul.

Anterior, Poliția de Frontieră a informat că o dronă de tip „Shahed”, a survolat, în noaptea de 18 martie, spațiul aerian al R. Moldova, în zona punctului de trecere a frontierei Palanca.

Reprezentanții instituției au menționat că aparatul nu a fost detectat pe radarele Armatei Naționale.

„Aparatul de zbor nu a fost confirmat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, care a comunicat că aparatul nu este vizibil pe radare. Potrivit informațiilor autorităților, aparatul de zbor în toate cazurile a fost același, iar ulterior acesta a fost distrus deasupra limanului, în afara teritoriului Republicii Moldova. Situația a fost monitorizată constant, nu au fost înregistrate incidente la sol, iar siguranța cetățenilor nu a fost afectată”, se arată în comunicatul IGPF.

De la începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pe teritoriul R. Moldova au fost depistate în repetate rânduri aparate de zbor fără pilot, unele echipate cu explozibili.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a precizat că operațiunea de distrugere a dronei depistate ieri, 17 martie, la Tudora, care avea 50 kg de explozibil, „a fost una destul de dificilă” și a subliniat că Rusia continuă să perfecționeze încărcătura explozivă a dronelor, mărind zona de distrugere.