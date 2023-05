Reacția unei companii, din lista celor cinci, despre care Renato Usatîi spune că ar livra gaze naturale la un preț între 11 și 14 lei pentru un metru cub

Președintele partidului politic „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a publicat o listă cu cinci companii, despre care a declarat mai devreme că ar livra unor agenți economici gaze naturale la un preț între 11 și 14 lei, în timp ce restul consumatorilor achită aproape 30 de lei pentru un metru cub de gaze de la Moldovagaz.

În lista publicată de Usatîi sunt companiile: National Power Corporation, SD-Energy, SRL „Transautogaz”, „Natural Gaz D.C.” și Rotalin Gaz. Din cele cinci companii, doar două au răspuns la apelurile jurnaliștilor Ziarului de Gardă pentru a oferi o reacție la declarațiile președintelui partidului politic „Partidul Nostru” Renato Usatîi.

Reprezentanții companiei „Natural Gaz D.C.” au declarat că nu ne pot oferi o reacție la telefon, ci doar la sediul companiei, iar administratorul companiei „SD-Energy”, Gorun Ruslan, a declarat că prețul cu care compania sa vinde gaze naturale este „de 10 – 15% mai ieftin decât cel de la Moldovagaz” și nu știe de unde Renato Usatîi are informații despre „prețurile de 11 și 14 lei” pentru un metru un de gaze naturale.

„Tariful de 29 de lei pentru consumatorul final include TVA-ul de 8% și distribuția. Compania noastră furnizează gaze numai la consumatorii noncasnici. Tariful, conform ANRE, este de 25 de lei. Nu are nimic cu 29 de lei. Compania mea nu furnizează pentru consumatorii casnici. Cât despre prețul de 11 și 14 lei despre care spune domnul Usatîi, să-l întrebați pe el. Să arate contractele semnate la aceste prețuri, ce companii fac acest lucru. (…) Prețurile noastre sunt de 10 – 15% mai ieftine decât cele de la Moldovagaz. (…) Piața noastră este liberă, avem licență de mulți ani, din 2019. Ceea ce se întâmplă acum pe piața internă și externă nu are nimic cu politicul. Fiecare tratează cum îi place și își face PR politic. Îmi este interesant de unde domnul Usatîi are prețuri de 11 și 14 lei”, a declarat Gorun Ruslan, administratorul companiei SD-Energy.