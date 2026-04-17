Raport MDED: Investiții record de peste 41 miliarde lei, în timp ce exporturile rămân în urmă

În anul 2025, Produsul Intern Brut (PIB) al R. Moldova a înregistrat o creștere de 2,4%, iar activitatea investițională a avut și ea o evoluție, cu o creștere de 17,6%. Acestea sunt câteva din principalele evoluții ale economiei naționale, prezentate într-un raport făcut public de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). În același timp, numărul importurilor depășește cu mult numărul exporturilor, ceea ce a generat un impact negativ de -5,8 puncte procentuale asupra PIB.

Potrivit raportului, volumul investițiilor a depășit 41 miliarde lei, fiind impulsionat atât de resursele proprii ale agenților economici, cât și de investițiile publice și cele finanțate din surse externe.

Creșteri importante au fost înregistrate în investițiile în construcții inginerești, clădiri rezidențiale și echipamente.

Totodată, raportul arată că evoluțiile economice au fost susținute de mai multe sectoare cheie. Sectorul informațiilor și comunicațiilor a crescut cu 12,5%. Agricultura a înregistrat o evoluție, cu o creștere de 10,7%, pe fondul condițiilor climatice favorabile și al randamentelor ridicate. Sectorul construcțiilor a crescut cu 6,6%, fiind susținut de proiecte investiționale și de cererea pentru locuințe, iar industria a revenit pe creștere, cu un avans de 5,4%, în special datorită industriei prelucrătoare.

Cererea internă a continuat să susțină economia, consumul populației crescând cu 4,0%, pe fondul majorării veniturilor și al accesului mai bun la finanțare. Comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 5,9%, iar serviciile prestate populației au avansat cu 13,5%, indicând o revigorare a consumului și creșterea încrederii consumatorilor. În paralel, serviciile prestate companiilor au crescut cu 12,4%, reflectând intensificarea activității economice și a investițiilor.

Piața muncii a rămas stabilă, cu o rată a șomajului de 3,8%. Veniturile populației au continuat să crească, salariul mediu lunar majorându-se cu 9,8% în termeni nominali și cu 1,9% în termeni reali. Pensia medie lunară a crescut, de asemenea, în termeni reali cu 3,5%.

Rata anuală a inflației a scăzut pe parcursul anului, ajungând la 6,8%. Relaxarea politicii monetare a contribuit la creșterea creditării, susținând atât consumul, cât și investițiile, iar volumul creditelor noi a înregistrat o creștere semnificativă atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri, comunică MDED.

Sectorul serviciilor a continuat să se extindă, inclusiv prin evoluții pozitive în turism. Numărul turiștilor a crescut cu 8,7%, iar turismul receptor a înregistrat o creștere de 33,8%, confirmând potențialul de dezvoltare al acestui domeniu. Totodată, serviciile moderne, în special cele din domeniul IT și profesionale, au avut o contribuție importantă la creșterea economică.

Raportul evidențiază și unele vulnerabilități. În primul rând, se remarcă că importurile au crescut cu 12,6%, în timp ce exporturile au avansat doar cu 4,4%, ceea ce a generat un impact negativ de -5,8 puncte procentuale asupra PIB.

Dezechilibrele externe sunt confirmate și de majorarea deficitului contului curent cu 32,7%, până la 4 miliarde de dolari, echivalentul a 19,6% din PIB .

Deficitul bugetar a ajuns la 14,3 miliarde lei, fiind în creștere cu 12,9% față de anul precedent, iar datoria de stat a crescut cu 9,4%, atingând 132,8 miliarde lei.