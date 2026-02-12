Portul Constanța din România va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. BERD anunță oficial că se retrage

Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) urmează să ajungă în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi, 12 februarie, că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul PILG, către Portul Constanța, deținut de statul român. „Tranzacția se va încheia în curând”, se arată într-un comunicat de presă emis de bancă.

BERD a comunicat că a semnat la 31 decembrie 2025 acordul pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale în ICS Danube Logistics, operatorul PILG, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (Portul Constanța). Aprobarea acordului a fost anunțată de Portul Constanța la 12 februarie 2026, menționează BERD.

„Acest acord este rezultatul unui amplu proces global de licitație pentru fuziuni și achiziții, derulat de BERD pentru a identifica un investitor strategic pe termen lung, angajat în dezvoltarea portului și consolidarea integrării Republicii Moldova în rețelele comerciale regionale și globale. Procesul a suscitat un puternic interes internațional, evidențiind valoarea strategică a portului pe Dunăre și rolul său crescând în coridoarele logistice regionale. Portul Constanța se angajează să realizeze investiții semnificative pe termen lung în dezvoltarea în continuare a portului. Obiectivul strategic este de a-i extinde capacitatea, de a-i îmbunătăți infrastructura și de a-i consolida poziția în regiunea Mării Negre și în bazinul Dunării. Se preconizează că aceste investiții vor spori competitivitatea portului, vor consolida reziliența logistică a Moldovei și vor întări legăturile comerciale în întreaga regiune”, se arată în comunicatul de presă.

Fiind principalul punct de acces maritim al Moldovei, PILG gestionează peste 70 % din importurile și exporturile pe cale maritimă ale țării, „jucând un rol esențial în menținerea lanțurilor de aprovizionare și în sprijinirea stabilității economice”. „Rolul strategic al GIFP a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi reconstrucției viitoare a Ucrainei”, mai notează BERD.

„BERD a colaborat îndeaproape cu guvernele Moldovei și României pe parcursul întregii tranzacții și apreciază cooperarea constructivă a acestora, care a fost esențială pentru finalizarea cu succes a acestei tranzacții istorice în regiune. De asemenea, a fost o plăcere să colaborăm cu conducerea Danube Logistics în ultimul deceniu la dezvoltarea acestui port strategic. Această tranzacție reprezintă o etapă importantă pentru dezvoltarea economică a Moldovei și integrarea sa în rețelele comerciale regionale și globale. De asemenea, demonstrează încrederea crescândă a investitorilor în potențialul Moldovei și importanța sa strategică ca centru logistic și de transport pentru întreaga regiune. În calitate de partener pe termen lung al Moldovei, BERD salută această evoluție și rămâne angajată să sprijine proiectele de infrastructură care îmbunătățesc conectivitatea, competitivitatea și creșterea economică durabilă”, a declarat Giuseppe Grimaldi, directorul BERD pentru Moldova.

Compania Națională Administația Porturilor Maritime SA Constanța (APM), controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor, cu 80% din capital, a depus ofertă angajantă de achiziție, în valoare de circa 62 de milioane de dolari, la licitația de vânzare a ICS Danube Logistics, a scris Profit.ro.

Pe lângă suma de 62 milioane dolari, care ar reprezenta doar prețul de preluare a ICS Danube Logistics, APM s-a angajat prin ofertă să efectueze ulterior investiții de minimum 28 milioane de dolari în Portul Giurgiulești, a mai relatat Profit.ro.

În luna ianuarie 2026, Mold-street a scris că procesul de vânzare a companiei care deține și administrează Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost deblocat. Compania Bemol a anunțat că își retrage toate pretențiile legate de port, inclusiv acțiunile în instanță, măsurile asigurătorii și restricțiile aplicate, după ce a ajuns la soluționarea definitivă a litigiului privind controlul asupra operatorului portuar Danube Logistics SRL.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care deținea controlul deplin asupra Danube Logistics încă din 2021, a decis să vândă compania și a lansat o licitație internațională pentru identificarea unui investitor care să sprijine dezvoltarea pe termen lung a portului.

Portul Giurgiulești este singurul port din R. Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.

La 29 decembrie 2004, Guvernul Republicii Moldova de la acea vreme a semnat un Acord de investiții „Cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești”. Astfel, terenurile au fost date în arendă unor companii private pentru 99 de ani, iar Portul Internațional, care urma să fie construit de acele companii, a fost oferit în gestiunea acestora pentru 25 de ani.

Dezvoltarea portului Giurgiulești pe un teren aflat în trei arii protejate: proiectul, retras după ce ZdG a solicitat explicații, a revenit în Guvern într-o formulă nouă

În mai 2025, ZdG a scrie cum în timp ce autoritățile R. Moldova declarau în ultimii ani că își doresc să extindă rețeaua ariilor protejate, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care a cerut expres scoaterea din circuit a unui teren de peste 61 de hectare, aflat în trei zone protejate, fiind parte inclusiv din Rețeaua Mondială UNESCO a Rezervațiilor Biosferei. Conform proiectului hotărârii de Guvern, publicat pentru consultări la începutul lunii ianuarie 2025, ministerul și-ar fi dorit terenul pentru „dezvoltarea” Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, deținut de stat.

Inițiativa a fost înregistrată de Cancelaria de Stat la sfârșitul anului 2024 și a fost retrasă din circuitul instituțional abia în februarie 2025, fără a fi pusă pe agenda Guvernului, după ce ZdG, sesizat de persoane din cadrul instituțiilor implicate în proces, a întrebat Ministerul Mediului de ce a evitat să avizeze negativ proiectul, astfel aprobându-l tacit.

Inițiativa însă nu a fost abandonată, ci a luat o altă formă. La mijlocul lunii aprilie, același Minister, condus de Vladimir Bolea, a elaborat, iar Executivul a aprobat, un proiect de hotărâre cu privire la instituirea unei „Comisii de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de extindere a Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești”. Comisia nou creată este cea care va decide dacă terenului din zonele protejate, „integral sau parțial”, îi va fi schimbată destinația în una industrială.