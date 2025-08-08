Funcția de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” a fost ocupată

Candidatul Sergiu Spoială a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, informează Agenția Proprietății Publice (APP).

„În urma evaluării punctajelor cumulate obținute la cele două etape, candidatul Spoială Sergiu a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. «Aeroportul Internațional Chișinău»”, potrivit comunicatului APP.

Sergiu Spoială va deveni administratorul Aeroportului Internațional Chișinău pentru o perioadă de până la 5 ani.

Potrivit APP, concursul a fost desfășurat în două etape. Prima a fost preselecția candidaților, în urma căreia, din totalul de 11 dosare depuse, au fost admiși în etapa interviului trei candidați.

A doua etapă este interviul, desfășurat la data de 8 august 2025, în fața Consiliului de administrație al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, în cadrul căruia candidații au prezentat viziunea asupra dezvoltării activității economico-financiare a Întreprinderii, răspunzând la întrebări formulate în baza bibliografiei și criteriilor stabilite de Regulament.

În 2024, ZdG a scris că Sergiu Spoială a fost numit în funcția de administrator interimar al AIC la 20 februarie 2024, după ce fostul administrator interimar, Constantin Vozian, și-a depus demisia. El este fratele lui Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel (CA) Chișinău.

Din august 2023 și până în februarie 2024, Sergiu Spoială a fost șef al Departamentului Administrativ al AIC. În declarația de avere și interese depusă la 19 martie, adică la o lună din momentul angajării, Sergiu Spoială declară venituri salariale de 205 mii de lei din funcția de șef al Departamentului Administrativ al AIC. În CV-ul acestuia se arată că deține licență de avocat din 2012.

În 2023, Sergiu Spoială a cumpărat trei automobile: o Toyota Venza, în valoare de 400 de mii de lei, un BMW 650 GT, în valoare de 140 de mii de lei și o Tesla Model 3, în valoare de 360 de mii de lei.

El deține un apartament și o casă, cumpărate în 2016 și 2018 cu 369 de mii de lei și, respectiv, cu 150 de mii de lei. Totodată, Spoială declară un împrumut de 300 de mii de lei luat de la bancă în 2018, scadent în 2028.