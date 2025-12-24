Aeroportul de la Chișinău a atins pragul de șase milioane de pasageri în 2025, un nou record
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a atins pragul de șase milioane de pasageri, stabilind un nou record absolut pentru aviația civilă din R. Moldova, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimit Bolea, într-o postare pe rețelele sociale.
„Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit autorităţilor, atingerea acestui prag reflectă o creștere de 47% a traficului de pasageri față de anul 2024.
Această creștere constantă a traficului confirmă un lucru simplu: când managementul este responsabil, iar infrastructura este tratată ca prioritate publică, mobilitatea oamenilor crește, încrederea revine, iar Moldova se conectează mai mult cu lumea.
Cele 6 milioane de treceri înseamnă mai mult decât zboruri, înseamnă oameni care circulă liber, oportunități economice, familii conectate, investiții, turism și o poartă de intrare care funcționează.
Este un moment care ne bucură, dar care ne și responsabilizează. Pentru că fiecare cifră mare vine cu o misiune pe măsură: modernizare continuă, siguranță, servicii mai bune și un aeroport demn de ambițiile Republicii Moldova”, a declarat Bolea.