Aeroportul de la Chișinău a atins pragul de șase milioane de pasageri în 2025, un nou record

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a atins pragul de șase milioane de pasageri, stabilind un nou record absolut pentru aviația civilă din R. Moldova, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimit Bolea, într-o postare pe rețelele sociale.

„Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit autorităţilor, atingerea acestui prag reflectă o creștere de 47% a traficului de pasageri față de anul 2024.