Lukoil-Moldova încă nu a transmis statului infrastructura petrolieră de la Aeroportul Chișinău

Compania Lukoil-Moldova nu a transmis statului complexul de alimentare cu combustibil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități, a expirat. Informația a fost confirmată pentru Moldova1 de directorul general al Agenția Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari.

„Până la această etapă, nu avem constatarea că Lukoil s-a conformat. Infrastructura nu a fost recepționată”, a declarat vineri, 22 ianuarie, directorul general al APP, Roman Cojuhari.

Reprezentanții Lukoil-Moldova au refuzat să comenteze situația, conform sursei citate.

Termenul suplimentar de cinci zile a fost acordat pe 16 ianuarie, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis sancționarea companiei pentru nerespectarea hotărârii din 14 decembrie 2025, prin care era obligată să transmită activele în proprietatea statului. Potrivit Ministerului Energiei, amenda aplicată reprezintă 5% din cifra de afaceri a companiei, dar nu depășește cinci milioane de lei, fiind însoțită de un nou termen de conformare.

Autoritățile au precizat că decizia din 14 decembrie 2025 obliga Lukoil-Moldova să revină la „situația anterioară anului 2005 și să predea infrastructurii complexului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului” în termen de 20 de zile.

Pe 14 ianuarie, instituțiile statului au fost informate că Lukoil-Moldova a refuzat să semneze actul de transmitere-primire, invocând lipsa aprobării din partea firmei mamă, Lukoil International GmbH.

Constatând depășirea termenului și neexecutare a deciziei, Consiliul a anunțat aplicarea graduală a măsurilor prevăzute de Legea nr. 174/2021 privind investițiile de importanță pentru securitatea statului. În prima etapă, compania este obligată să achite amenda și să se conformeze deciziei inițiale.

Pe 22 octombrie, SUA a impus noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.