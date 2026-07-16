Junghietu, despre proiectul de modificare a marjei comerciale pentru produsele petroliere: „Prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale”

„În ultima perioadă, mulți dintre noi au obosit să mai urmărească cu aceeași atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu. Din păcate, aceasta nu se aplică în cazul piețelor energetice”, a declarat Dorin Junghietu, ministrul Energiei, care a invocat situația tensionantă și conflictul din Orientul Mijlociu pentru a explica necesitatea proiectului de modificare a marjei comerciale pentru produsele petroliere, care urmează să fie analizat de către Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE).

„Dacă prognozele de la sfârșitul anului trecut indicau o scădere semnificativă a prețurilor începând cu luna aprilie, astăzi situația este radical diferită. După izbucnirea conflictului din jurul Strâmtorii Ormuz, în martie a.c., care continuă și acum, generând o competiție tot mai mare dintre piața europeană și cea asiatică pentru achiziția de gaze, prețurile se modifică de la o zi la alta”, a declarat Junghietu într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Potrivit lui, riscurile pe care le reprezintă conflictul din Orientul Mijlociu au fost analizate în cadrul ședinșei de astăzi, 16 iulie, a Centrului Național de Management al Crizelor, unde au evaluat „impactul evoluțiilor geopolitice asupra piețelor internaționale și asupra securității aprovizionării R. Moldova cu resurse energetice”.

Ministrul Energiei a explicat că și atunci când R. Moldova depindea de Rusia, oricum „nu am fost protejați de fluctuațiile bursiere”.

„Dimpotrivă, în timpul crizei energetice din anii 2021-22 am simțit cu toții cât de vulnerabili eram atunci când energia este folosită ca instrument de presiune. Astăzi avem surse diversificate și o piață funcțională, însă prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale”, a explicat Junghietu.

Dorin Junghietu a mai adăugat că, anterior, a propus modificarea metodologiei de stabilire a prețului reglementat la gazele naturale, astfel încât acesta să poată fi ajustat trimestrial. Prin aceste modificări ale Legii gazelor naturale, ANRE ar fi obligată să ajusteze tarifele mai des decât odată pe an, inclusiv prin reducerea lor mai frecventă.

„Tarifele trebuie să reflecte realitatea pieței, în ambele direcții. Ajustarea trimestrială a prețurilor finale conform tendințelor piețelor internaționale va oferi și o predictibilitate mai mare pentru sectorul economic”, argumentează Junghietu.

În același timp, ministrul Energiei consideră că „este mai prudent ca astfel de ajustări să fie făcute acum, în perioada verii, când consumul gospodăriilor este redus, decât să acumulăm diferențe care ar trebui recuperate în plin sezon rece, când consumul și presiunea asupra bugetelor familiale sunt mult mai mari”.

Deși în iunie 2026 a fost semnat un acord de pace între Iran și Statele Unite ale Americii (SUA), situația a escaladat din nou pe 14 iulie 2026, după ce SUA au reimpus blocada asupra porturilor iraniene ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea crește cu aproximativ 6,5 lei pentru un metru cub, adică cu aproximativ 45,1%. Energocom a depus la ANRE o solicitare de majorare a tarifului pe 15 iulie, invocând „creșterea semnificativă a costurilor de achiziție”.

ANRE urmează să verifice toate calculele prezentate de companie și să decidă dacă aprobă, modifică sau respinge tarifele solicitate.

În același timp, Alexandru Slusari a anunțat că își va depune demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrare al SA Energocom, în semn de protest față de solicitarea companiei adresată ANRE privind majorarea tarifelor la gaz. Acesta susține că decizia nu a fost discutată în Consiliu și că a aflat despre aceasta „împreună cu postare oficială pe pagina entității”.