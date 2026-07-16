Carburanții devin mai scumpi: tarifele stabilite pentru joi, 16 aprilie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele tipuri de carburanți, valabile pentru 16 iulie 2026. Astfel, se atestă în continuare majorarea prețurilor la carburanți.

Conforma datelor publicate de ANRE, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat la un preț maxim de 28,53 lei, în creștere cu 15 bani față de ziua precedentă.

Totodată, prețul maxim al unui litru de motorină standard va constitui 27,11 lei, cu 44 de bani mai mult decât în ziua anterioară.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat marți, 14 iulie, că se atestă o creștere a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă.

ANRE monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale ale produselor petroliere, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al reluării acțiunilor militare în regiune.