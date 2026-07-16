Slusari demisionează din Consiliului de Administrare al Energocom. Acesta acuză lipsă de transparență la solicitarea de majorare a tarifelor la gaz

Alexandru Slusari a anunțat că își va depune demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrare al SA Energocom, în semn de protest față de solicitarea companiei adresată ANRE privind majorarea tarifelor la gaz. Acesta susține că decizia nu a fost discutată în Consiliu și că a aflat despre aceasta „împreună cu postare oficială pe pagina entității”.

Alexandru Slusari a anunțat joi, 16 iulie, că își va depune cererea de demisie din funcția de membru al Consiliului de Administrare al SA Energocom, funcție pe care a deținut-o în ultimii trei ani.

„Eu plec în semn de dezacord cu cererea depusă de compania Energocom la ANRE în vederea majorării tarifelor la gaz. Am fost membru al Consiliului timp de trei ani și niciodată nu a fost situația când o decizie strategică să ne fie comunicată împreună cu postarea oficială pe pagina entității. (…) Dar cel mai grav este, repet, faptul că astfel de solicitare apare inopinat și din zona necunoscută pentru mine”, a scris Slusari.

Acesta susține că solicitarea privind majorarea tarifelor „nu a fost deloc discutată” și a apărut „subit”, în după-amiaza zilei de miercuri.

Slusari consideră că majorarea tarifelor este „prematură și nejustificată suficient economic”, invocând volatilitatea ridicată a prețurilor pe piețele internaționale și faptul că, în perioada de primăvară-vară, consumul redus de gaze nu afectează activitatea financiară a companiei prin devieri tarifare negative.

Slusari afirmă că motivul principal al demisiei îl reprezintă lipsa de transparență în procesul decizional.

„Din prima zi de muncă în cadrul Consiliului Energocom am depus toate eforturile ca activitatea companiei să fie maximal transparentă. (…) În condițiile când standardele mele de transparență au fost încălcate cras și grosolan, prezența mea în organul de administrare a entității respective nu are rost”, a declarat Slusari.

Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea crește cu aproximativ 6,5 lei pentru un metru cub, adică cu aproximativ 45,1%. Energocom a depus la ANRE o solicitare de majorare a tarifului pe 15 iulie, invocând „creșterea semnificativă a costurilor de achiziție”.

ANRE urmează să verifice toate calculele prezentate de companie și să decidă dacă aprobă, modifică sau respinge tarifele solicitate.