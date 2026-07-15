Prețul la carburanți ar urma să crească. ANRE a venit cu explicații despre modificarea marjei comerciale pentru produsele petroliere

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări despre proiectul de modificare a marjei comerciale pentru produsele petroliere.

Conform unei note informative, marja comercială specifică urmează a fi modificată la benzină de la 3,82 lei/litru la 4,30 lei/litru, iar la motorină de la 3,84 lei/litru la 4,32 lei/litru.

ANRE informează că proiectul de hotărâre publicat pe pagina oficială a instituției prevede modificarea marjei comerciale specifice pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/2026 privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere.

„Modificarea este necesară pentru aplicarea măsurilor prevăzute de noua lege privind constituirea stocurilor de urgență de produse petroliere. Aceste stocuri au rolul de a asigura disponibilitatea combustibililor în situații neprevăzute și de a consolida securitatea aprovizionării Republicii Moldova. Conform prevederilor legale, în marja comercială specifică va fi inclus un aport de 0,48 lei/litru pentru benzină și motorină”, notează ANRE.

Proiectul hotărârii are „un caracter urgent, cu efecte imediate pentru securitatea aprovizionării cu energie”, a mai notat ANRE. Documentul urmează să fie aprobat de instituție în ședința din 21 iulie.

ANRE precizează că această ajustare este realizată în baza unei obligații stabilite prin lege și „are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea rezilienței sectorului petrolier și a securității aprovizionării cu produse petroliere”.