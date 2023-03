DOC Afacerile din R. Moldova ar putea fi lansate și gestionate la distanță, prin utilizarea instrumentelor digitale. Aprobat de Guvern

Afacerile din R. Moldova vor putea fi lansate și gestionate la distanță într-un mod simplificat, prin utilizarea instrumentelor digitale. Guvernul a aprobat miercuri, 22 martie, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative „Dezvoltarea afacerilor la distanță în R. Moldova sau Contactless Business în Moldova”.

Conform Proiectului de lege vor fi eliminate un șir de constrângeri existente în inițierea și gestionarea la distanță a unei afaceri din țara noastră. În acest sens, „pentru diaspora și investitorii străini vor fi aplicate soluțiile de identificare și autentificare digitală (eKYC, eNotary și MobiSign), iar procedura de identificare și evidența inițială a străinilor se va desfășura cu atribuirea identificatorului unic al persoanei fizice (IDNP) fără eliberarea actelor de identitate, chiar și în cazul în care străinul nu intră pe teritoriul R. Moldova”, se arată într-n comunicat.

Vor fi eliminate barierele pentru angajarea la distanță a personalului, inclusiv de peste hotare, în condițiile când economia națională simte o insuficiență a forței de muncă calificate.

„Asta înseamnă că investitorii, fie străini sau diaspora, care vor să dezvolte o afacere la noi în țară nu vor mai fi nevoiți să se prezinte fizic la ghișee, va fi suficient să deschidă telefonul conectat la internet și toate mișcările vor fi disponibile. În așa fel facilităm administrarea online a unei afaceri, iar consecințele inevitabile sunt îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea birocrației, deschiderea pieței pentru investitori și nu în ultimul rând reducerea costurilor pentru antreprenori și pentru stat. A fost necesară o scanare a legislației și elaborarea unui pachet legislativ pentru a acoperi golurile existente” a menționat vicepremierul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Proiectul de lege mai face referire la:

Asigurarea notarizării digitale ca opțiune pentru antreprenori autohtoni, diasporă și investitorii străini;

Instituirea regimului juridic al actului notarial electronic și particularitățile activității notariale electronice;

Asigurarea obligatorie a versiunii Engleze a formularelor și serviciilor publice pentru business (formulare, documente de constituire, acte permisive, interacțiune cu ASP, etc.).

Un alt set de amendamente vizează relațiile de muncă la distanță și protecția angajatului:

Legalizarea muncii la distanță, clarificarea regimurilor salariului, taxelor, inclusiv a TVA, precum și a contribuțiilor sociale (CNAS, CNAM);

Posibilitatea de angajare la distanță în aceste companii a cetățenilor străini, fără permis de ședere în R. Moldova;

Clarificarea regimului securității muncii, a certificatelor medicale și a riscurilor la locul de muncă;

Aplicarea pentru permisul de muncă în R. Moldova la distanță, în prealabil.

Proiectul de lege poate fi consultat aici:

ME Proiect by Irina Ursu on Scribd