Cine sunt noii proprietari ai companiei care administrează toate gările și stațiile auto din țară

Compania „Gările Auto Moderne”, cea care, de la începutul acestui an, administrează toate gările şi staţiile auto din R. Moldova, și-a schimbat proprietarii.

La 15 ianuarie 2019, în momentul în care a semnat un contract de parteneriat public-privat cu APP pentru concesionarea 30 de agări auto, Gările Auto Moderne SRL avea drept fondatori compania de construcţii „Exfactor-Grup”, care deţinea o cotă de 85%, şi cetăţeanul american Lluka Muco (15%).

La începutul lunii iunie 2019, scrie mold-street.com, firma a trecut în proprietatea Oksanei Demcenko din Ucraina, iar la finele săptămânii trecute, Gările Auto Moderne SRL avea deja trei asociați: Oksana Demcenko cu 50%, Franck Arif din Franța – 25% și firma Ramin-Lux SRL – 25%.

Omul de afaceri Franck Arif deține compania Le Bridge, cea care la 11 ianuarie 2019 a privatizat fabrica Tutun-CTC din Chișinău cu mai puțin de 11 milioane de dolari și care deține mai multe puncte de magazine duty free.

Ramin-Lux SRL are doi asociaţi – Maria şi Alexandru Vîlcu cu cote de 50%.

Recent Alexandru Vîlcu a devenit asociat şi la o fostă afacere a familiei Șor, care se ocupă magazinele duty free – DFM SRL.

În ianuarie curent, Agenţia Proprietăţii Publice a refuzat să facă public contractul prin care toate gările şi staţiile auto din R. Moldova au fost concesionate pentru următorii 25 de ani unei companiei „Gările Auto Moderne”.