BNM, despre IBAN-urile divulgate în cadrul atacului cibernetic: „Nu înseamnă acces la retragerea sau transferul banilor din cont”

Cunoașterea IBAN-ului (codul care identifică un cont bancar) nu înseamnă acces la retragerea sau transferul banilor din cont. În contextul atacului cibernetic care a vizat unele servicii publice digitale, Banca Națională a Moldovei (BNM) a atras atenția că în spațiul public circulă „informații false și interpretări eronate despre sectorul bancar, care pot induce cetățenii în eroare”.

Conform unui comunicat de presă emis de BNM, afirmațiile care prezintă aflarea IBAN-ului drept acces la economiile unei persoane sunt „false”.

Băncile și prestatorii de servicii de plată sunt supuși unor cerințe minime obligatorii privind securitatea informației, gestionarea riscurilor asociate tehnologiilor informaționale și continuitatea activității, stabilite prin cadrul normativ al BNM. Aceste cerințe urmăresc protejarea sistemelor informatice și a informațiilor gestionate de instituțiile financiare, inclusiv a datelor clienților.

„De asemenea, este important ca cetățenii să nu divulge parolele de acces la conturi, PIN-ul, codurile de securitate ale cardurilor sau codurile de confirmare primite prin SMS ori în aplicația băncii. Aceste informații nu trebuie comunicate nici persoanelor care pretind că reprezintă banca sau o instituție publică. Orice solicitare de acest fel trebuie clarificată direct cu banca, folosind numărul de telefon de pe card sau datele de contact publicate pe pagina oficială a acesteia. Totodată, subliniem că, în prezent, sectorul bancar al Republicii Moldova este solid și bine capitalizat. Băncile dispun de resurse și rezerve financiare care le susțin capacitatea de a-și respecta obligațiile față de clienți chiar și în situații neprevăzute. Reformele din ultimii ani au adus mai multă transparență și reguli mai stricte, iar supravegherea băncilor a devenit mai riguroasă. Aceste schimbări au consolidat sectorul bancar și au întărit măsurile de protecție a clienților, în procesul de apropiere de standardele europene”, se arată într-un comunicat de presă emis de BNM.

La sfârșitul lunii octombrie, Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a informat că „amenințarea cibernetică persistă” și că sunt detectate în continuare tentative de atac asupra infrastructurii digitale guvernamentale gestionată de AGE.

Anterior, autoritățile au anunțat că datele aferente a circa 750 de mii de IDNP-uri printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, au fost extrase în urma atacului cibernetic din 19 – 23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale.

„Din ce am monitorizat noi, riscurile la moment sunt foarte mici. Riscurile directe pentru cetățeni sunt foarte mici. Desigur, dacă cetățeanul va fi contactat și va da mai multă informație, riscurile cresc exponențial”, a declarat anterior directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.