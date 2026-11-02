LIVE TEXT Hackerii au atacat aplicațiile de urgență din Ucraina și Rusia și au transmis alerte nucleare false. Război în Ucraina, ziua 1713

UPDATE 17:05 Ucraina și Rusia au declarat că aplicațiile lor de alertă de urgență au fost sparte în timpul nopții, trimițând cetățenilor avertismente false cu privire la raiduri aeriene iminente și atacuri chimice și nucleare.

Avertismentele au coincis cu expirarea unui armistițiu local de șase zile, negociat de prima doamnă a SUA, Melania Trump, într-o zonă restrânsă din sudul Ucrainei — cea mai lungă pauză de acest fel în luptele de la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022.

Aplicația publică ucraineană de alertă în caz de raid aerian a început să transmită alerte false duminică, puțin înainte de ora 23:00, pentru capitala Kiev și alte zone, avertizând asupra unor posibile atacuri radioactive și chimice, precum și asupra riscului de lupte de stradă în anumite zone.

Câteva ore mai târziu, agenția de știri de stat rusă TASS a citat Ministerul Situațiilor de Urgență din Moscova, care a declarat că propria sa aplicație mobilă a fost, de asemenea, ținta unui atac cibernetic care a dus la transmiterea unor avertismente publice false.



Experții au asociat incidentele anterioare de securitate cibernetică din timpul războiului, care durează de aproape cinci ani, atât cu hackeri activiști, cât și cu agenții de informații de ambele părți.



În Ucraina, una dintre alarme a anunțat că Rusia a lansat o rachetă hipersonică de tip „Oreshnik” — capabilă să transporte o ogivă nucleară — și că a fost declarată o alertă nucleară.

Forțele aeriene ucrainene au declarat la scurt timp după aceea, pe aplicația de mesagerie Telegram, că sistemul de alertă pare să fi fost piratat de Rusia, subliniind că alertele au fost difuzate în limba rusă. Limba ucraineană este obligatorie pentru toate comunicările oficiale din Ucraina.

„Aplicația de alertă aeriană pare să fi fost supusă influenței inamice”, au declarat forțele aeriene. „Nu există nicio amenințare de radiații! Păstrați-vă calmul și urmăriți noutățile noastre pe canalul nostru!”

UPDATE 15:36 Forțele ruse au suferit pierderi de personal de 2 500 de persoane, un număr record, pe 1 noiembrie, a declarat Statul Major General al Ucrainei.

„Acestea sunt cele mai mari pierderi zilnice ale inamicului de-a lungul întregului război pe scară largă”, a declarat Statul Major General pe 2 noiembrie.

Un soldat rus este considerat „pierdut” dacă este ucis în luptă, capturat ca prizonier de război sau suferă răni suficient de grave încât să nu mai poată reveni în luptă, notează presa locală.

În prezent, dronele sunt responsabile pentru majoritatea victimelor de ambele părți. Unitățile militare ucrainene primesc, de asemenea, echipament suplimentar în funcție de numărul de pierderi militare ruse confirmate pe care le provoacă.

Recordul anterior privind pierderile zilnice de personal rusesc era de 2 250, înregistrat pe 21 octombrie 2026.

Octombrie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună pentru trupele ruse de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit Statului Major General al Ucrainei.

Forțele ruse au suferit 54 400 de pierderi de personal în octombrie, ceea ce echivalează aproximativ cu populația orașului Vorkuta, situat în Republica Komi, din nordul Rusiei, se arată în comunicat.

„Gândiți-vă: o lună, un oraș”, a declarat Statul Major General.

Rusia a înregistrat 1.592.770 de pierderi de personal în Ucraina de la lansarea invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, conform datelor din 2 noiembrie, a declarat Statul Major General al Ucrainei.

Statul Major General nu a dezvăluit propriile pierderi suferite în timpul invaziei pe scară largă, invocând secretul operațional. Rapoartele unor centre de cercetare occidentale independente sunt de acord că pierderile rusești le depășesc semnificativ pe cele ale Ucrainei, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimând acest raport la „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

UPDATE 15:20 În regiunea Jîtomîr, 3 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, printre care și un copil.

Dimineața, în comunitatea Berdîciv, un atac rusesc a provocat un incendiu la o unitate de infrastructură logistică. În Andrușivka, o casă particulară a fost avariată și a izbucnit, de asemenea, un incendiu.

UPDATE 11:50 Conform informațiilor preliminare, o persoană a murit, iar alte 14 au fost rănite, în urma atacurilor cu rachete rusești asupra orașului Izium, regiunea Harkiv.

În urma loviturilor, au fost parțial distruse și avariate blocuri de locuințe, case private și magazine. Au izbucnit incendii la autoturisme.

UPDATE 11:45 În regiunea Odesa, în urma unui atac rus masiv, 5 persoane au fost rănite, conform informațiilor preliminare – 4 în Odesa și 1 în regiune.

În Odesa, lovirea unor spații de depozitare a provocat incendii de amploare. Au fost avariate o conductă de gaz, o clădire de locuit și un garaj.

În sudul regiunii, clădirea unei brutării a fost distrusă, iar un incendiu a izbucnit. De asemenea, au luat foc și depozitele.

Într-o altă zonă, au fost avariate clădirea administrativă, clădiri de locuit, chioșcuri și clădirea autogării.

UPDATE 11:40 În regiunea Harkiv, douăsprezece persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc, printre care și un copil.

Conform pompierilor, în seara zilei de duminică, 1 noiembrie, armata rusă a atacat cu drone satul Vasișceve din comuna Bezliudivka. În urma uneia dintre loviturile care au atins acoperișul unui bloc de locuințe cu cinci etaje, au fost avariate structurile apartamentelor și planșeele dintre etaje.

Pompierii au salvat doi locatari care erau blocați într-un apartament de la ultimul etaj.

La alte adrese au izbucnit trei focare de incendiu: au luat foc sere, fân și o instalație frigorifică pe teritoriul unei întreprinderi private.

UPDATE 08:15 În noaptea de 1 noiembrie spre 2 noiembrie (începând cu ora 18:00 din 1 noiembrie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac cu 193 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 154 de drone de tip Shahed (58 dintre acestea fiind cu reacție), Gerbera și drone de alte tipuri; circa 6 drone de atac se aflau încă în aer în jurul orei 07:45.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale aramei ruse în 26 de locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 9 locații.