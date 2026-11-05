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Benzina și motorina se ieftinesc pe 5 noiembrie. Prețurile stabilite de ANRE

Foto: ZdG

Benzina și motorina se ieftinesc joi, 5 noiembrie, potrivit prețurilor maximale de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

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Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț maxim de 31,01 lei, în scădere cu 17 bani față de ziua precedentă.

Motorina va costa cel mult 36,10 lei/litru, cu 8 bani mai puțin decât prețul stabilit anterior.

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