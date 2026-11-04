ULTIMA ORĂ O magistrată de la Curtea de Apel Centru, demisă de CSM în pofida a două rapoarte pozitive, PROMOVEAZĂ evaluarea. CSJ a admis contestația

Magistrata Angela Braga, care a avut două rapoarte de evaluarea pozitive respinse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), își păstrează funcția la Curtea de Apel Centru. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis miercuri, 4 noiembrie, contestația acesteia și a constatat promovarea evaluării externe.

Braga a fost suspendată din funcție începând din martie 2025, împreună cu alți trei judecători de la Judecătoria Hîncești, fiind „suspectată de comiterea unor acțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică – traficul de influență”.

Completul format din Diana Stănilă, Leonid Chirtoacă și Stela Bleșceaga a anulat hotărârea CSM din 31 martie, prin care Consiliul a respins, cu 10 voturi „pro” și 1 vot „împotrivă”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă privind judecătoarea Angela Braga.

Hotărârea CSJ a fost pronunțată miercuri, 4 noiembrie, dar nu a fost publicată deocamdată.

Atunci, CSM a decis decăderea din dreptul de a exercita funcții publice pentru o perioadă de 6 ani.

Judecătoarea Curții de Apel Centru din Chișinău, Angela Braga, a activat în sistemul judecătoresc din 2008. În martie 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a finalizat evaluarea magistratei Angela Braga și a transmis CSM raport cu propunerea ca judecătoarea să promoveze evaluarea integrității. Totuși, cu 10 voturi „pro”, CSM a respins, în aprilie 2025, raportul pozitiv al Comisiei Vetting în privința judecătoarei.

În reevaluarea judecătoarei Angela Braga, s-au analizat circumstanțele legate de începerea unei urmăriri penale în privința acesteia. Comisia a solicitat de la Procuratura Generală, Procuratura municipiului Chișinău și CSM acte sau probe primare care ar confirma bănuiala rezonabilă cu privire la faptele imputate subiectului. Atât solicitările inițiale, cât și cele repetate au fost respinse, pe motiv că „urmărirea penală nu a fost finalizată sau pe motiv de protecție a datelor cu caracter personal”, conform unui comunicat de presă emis atunci de Comisie.

„Așa cum standardul de probă solicită stabilirea prin constatări proprii a problemelor de integritate, Comisia nu a putut identifica, din probe primare, fapte sau circumstanțe noi care să schimbe concluzia inițială, respectiv cea de promovare a evaluării”, notase atunci Comisia.

Legea prevede că Consiliul Superior al Magistraturii examinează rezultatele evaluării în ședință, în baza dosarului de evaluare recepționat de la comisia de evaluare.

ZdG a scris în luna martie 2025, citând surse, că Tamara Mereuță, Emil Bulat și Natalia Berbec de la Judecătoria Hîncești și Angela Braga de la Curtea de Apel Centru din Chișinău erau cercetați pentru acte de corupție. În toamna anului 2025, Emil Bulat a fost scos de sub urmărire penală pe motivul lipsei faptei infracțiunii și a revenit în funcție.