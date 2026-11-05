Banca Națională a majorat rata de bază la 11%, lucru ce poate determina creșterea dobânzilor la creditele bancare și la depozite

Banca Națională a Moldovei (BNM) a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1 punct procentual, până la 11% anual. Decizia a fost adoptată unanim de Comitetul executiv al BNM, în ședința din 5 noiembrie, fiind motivată de intensificarea presiunilor inflaționiste și de riscurile sporite la adresa stabilității prețurilor.

Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight la 13%, iar rata la operațiunile repo la 11,25%. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la 9%, se arată în comunicatul BNM.

Rata de bază este principalul instrument prin care BNM influențează costul banilor în economie. Majorarea acesteia poate determina creșterea dobânzilor la creditele bancare și la depozite, încurajând economisirea și descurajând consumul și împrumuturile. Astfel, banca centrală încearcă să tempereze cererea și să reducă presiunile asupra prețurilor.

Norma rezervelor obligatorii a fost menținută la 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, respectiv la 26% pentru mijloacele atrase în valută liber convertibilă.

Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care inflația anuală a ajuns la 8,6% în septembrie 2026, în creștere cu 1,64 puncte procentuale față de luna precedentă. Aceasta se situează peste limita superioară a intervalului de variație de 3,5–6,5%, stabilit în jurul țintei de 5%.

BNM estimează că inflația va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va începe să scadă. Rata anuală a inflației ar urma să revină în intervalul țintit în trimestrul III 2027. Prognoza inflației medii anuale a fost revizuită în creștere, până la 7,3% pentru 2026 și 6,9% pentru 2027.

Printre riscurile inflaționiste, BNM menționează ajustările tarifelor la serviciile reglementate, evoluția prețurilor la combustibili și produsele alimentare, tensiunile geopolitice și comerciale, precum și incertitudinile privind evoluția economiei interne.

Raportul asupra inflației pentru luna noiembrie 2026 va fi publicat pe 12 noiembrie. Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM privind politica monetară este programată pentru 17 decembrie.