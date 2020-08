Acuzații după reținerile din dosarul Metalferos: Valentin Eșanu, care a dezvăluit anterior mai multe scheme, reacționează la afirmațiile că ar încerca să preia controlul asupra pieței metalelor

Președintele Asociației moldovenești de reciclare și colectare a metalelor feroase și neferoase (AMRCMFN), înregistrată luna trecută, Ion Drăniceru, îl acuză pe omul de afaceri Valentin Eșanu, conducătorul Asociației patronale a metalelor, cel care a dezvăluit anterior schemele de la Metalferos, că ar fi făcut mai multe declarații „false”, care au dus la perchezițiile de luni, încercând să preia controlul asupra pieței metalelor din R. Moldova.

Eșanu, martor în dosarul Metalferos, respinge acuzațiile și menționează că afirmațiile au scopul de a induce în eroare opinia publică și a face presiuni asupra procurorilor.

Într-un briefing de presă organizat miercuri, 5 august, Drăniceru a declarat că „se încearcă, prin presiune, aducerea segmentului nostru de piață sub dominația unui singur agent economic, a unei singure persoane fizice: Sofilarex Plus, controlat de către Valentin Eșanu”.

Președintele AMRCMFN a solicitat eliberarea persoanelor reținute în cadrul dosarului Metalferos și „deblocarea activității agenților economici”.

Contactat de ZdG, Valentin Eșanu a respins acuzațiile.

El a accentuat că asociația are o denumire apropiată de cea pe care o reprezintă și a fost înregistrată recent, „după ce am trimis eu prima corabie de metal în Turcia”, pe adresa juridică a „mamei lui Nicolae Pelin, bancherul negru al Metalferos de la înființare, care controla financiar din partea lui Plahotniuc”, iar Drăniceru „a lucrat la mama lui Pelin”.

„Acestea sunt firme-căpușe ale Metalferos, s-au scurs informații că vor fi reținuți o parte dintre ei și au făcut un contraatac, au făcut amenințare la procuratură. Piața e liberă, numai că cetățenii în continuare sunt șantajați. Au mai încercat alte firme să facă ce fac eu și până seara le-au spus: „într-o săptămână, două sunteți închiși toți și toată afacerea preluată”, agenții economici au fost amenințați de cei patru polițiști. Nu avem tangențe, prima dată am văzut persoana dată, îmi pare suspect că această asociație a apărut în iulie. Unde au fost ei în 2013, 2014, când am protestat? În 2019, când erau dezbateri publice în privința liberalizării Metalferos? Apropo, liberalizarea pieței a fost datorită companiei noastre, noi am propus soluția cea mai ușoară”, a precizat Eșanu pentru ZdG.

Acesta consideră că persoanele date vor să se apare și să distragă atenția publică, dar și să amenințe procurorii.

„Acum nu s-au luat peștișori, dar pești mari. Persoanele date încearcă să ne discrediteze pe noi, care nici nu avem tangență. Piața este liberă. Cum vă închipuiți să fac presiuni asupra lor, ei având toate pârghiile statului? Eu nu am niciuna, din contra”, a adăugat Eșanu.

El susține că cea mai mare problemă este faptul că „ei achiziționau până acum metalul negru cu 1800 de lei tona, noi îl cumpărăm acum cu 2600 de lei”.

„Din moment ce am ridicat prețul la achiziție, cetățenii R. Moldova câștigă acești bani – 800 de lei, dar până acum se duceau la Metalferos și ei acum nu au de unde fura. Cel mai mult îi afectează.

Nu au de unde fura, le încurc, le stau în gât ca un os, deoarece am ridicat prețul la achiziție. Prețul la cupru am ridicat de la 55 la 75 de lei, prima dată în istoria R. Moldova așa prețuri sunt. Oamenilor nu le vine a crede. Acesta este rezultatul liberalizării. Noi anunțăm public despre colectare, suntem transparenți. Până acum ei erau singurii care exportau metalul și dictau prețurile pe piață. Din moment ce am început a exporta eu prima corabie, am ridicat prețul la achiziție, ei au mai puțin profit, nu mai fură bani. În al doilea rând, ei exportau, de exemplu, 25 de mii de tone pe lună, acum cantitatea scade. Noi acum ne redeschidem, după doi ani de pușcărie și trei ani am fost hărțuiți.

E o provocare din partea lor, scopul lor este să facă presiune pe procuratură ca să nu-i aresteze. Nu eu am spus ani despre scheme? Și acum ei mă învinuiesc pe mine?”, a conchis Valentin Eșanu pentru ZdG.