A fost lansat trenul direct Kiev – București, care va trece prin R. Moldova. „Este o manifestare clară a determinării noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a apropia și mai mult popoarele noastre”

Trenul direct Kiev–Ungheni-București a început să circule vineri, 10 octombrie, din capitala Ucrainei. „Această conexiune este mai mult decât o nouă rută de transport — este o manifestare clară a determinării noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a apropia și mai mult popoarele noastre”, a transmis ministrul de Externe de la Kiev, Andrii Sibiha‎, care a menționat că cursa a fost lansată în ciuda unei alte nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei

„Ea îmbunătățește conectivitatea regională, integrarea, mobilitatea și legăturile economice în cadrul unui format special de cooperare între Ucraina, R. Moldova și România — Triunghiul Odessa. Prin conectarea Kievului și a Bucureștiului prin R. Moldova, această rută unește cetățenii care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite”, a mai transmis Sibiha.

CFR Călători a anunțat anterior că, începând cu data de 10 octombrie, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

Programul de circulație și tarife:

Trenul internațional IR 99/401 : Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11 octombrie 2025;

: (plecare 06:30) – (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11 octombrie 2025; Trenul internațional IR 402/100: București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12 octombrie 2025.

Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.