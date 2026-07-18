Vreme caldă în weekend: până la +33°C și ploi izolate cu descărcări electrice în unele regiuni

Meteorologii anunță vreme caldă în perioada 18–20 iulie, cu temperaturi ce vor ajunge până la +33°C. Potrivit prognozei, presiunea atmosferică va fi normală pe întreaga perioadă.

Pe 18 iulie, cerul va fi variabil, fără precipitații. În zilele de 19 și 20 iulie, izolat, sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din direcție variabilă, slab până la moderat.

Pe parcursul nopților, temperaturile minime se vor menține între +15 și +20°C, iar maximele diurne vor oscila între +26 și +33°C. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în zilele de 18 și 19 iulie.