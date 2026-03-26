România ratează calificarea la Campionatul Mondial. Tricolorii au cedat în fața Turciei

Echipa națională de fotbal a României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din acest an, găzduit de SUA, Mexic și Canada, după ce a fost învinsă de Turcia, la Istanbul, joi seară, 26 martie, cu scorul de 1-0.

Meciul disputat pe stadionul Beșiktaș Park s-a încheiat cu victoria Turciei. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 53 de fundașul turc Ferdi Erenay Kadıoğlu, după o pasă decisivă a lui Arda Güler.

După deschiderea scorului, „tricolorii” au încercat să revină în joc și au avut câteva ocazii importante. Cea mai mare șansă a venit în minutul 76, când Valentin Mihăilă a lovit bara porții cu un șut din interiorul careului. De asemenea, Ianis Hagi a fost aproape de gol atât în prima repriză, cât și în partea secundă, însă fără rezultat, relatează G4Media.

Înfrângerea a dus la eliminarea automată a României din cursa pentru Campionatul Mondial 2026.

Echipele de start pentru ambele selecționate:

România: Ionuț Radu – Nicușor Bancu, Andrei Burcă, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu – Vlad Dragomir, Ianis Hagi (căpitan), Răzvan Marin – Valentin Mihăilă, Denis Bîrligea, Dennis Man.

Selecționer: Mircea Lucescu

Turcia: Uğurcan Çakır – Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu – İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız – Kerem Aktürkoğlu.

Selecționer: Vincenzo Montella