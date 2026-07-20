Prejudiciu de peste 2 milioane de lei în urma escrocheriilor telefonice. O singură victimă a pierdut peste 360 de mii de lei

În weekend, Poliția a înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar alte 10 cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei, anunță Poliția.

Potrivit Poliției, Cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de 362.754 de lei.

Însă, datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca escrocii să-și atingă scopul.

În cazurile raportate, în cinci situații victimele au transmis escrocilor banii în numerar, în cinci – au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz – au alimentat un terminal de plată.

În cel puțin 5 cazuri, escrocii au convins victimele să contracteze credite pentru a le transfera ulterior banii.