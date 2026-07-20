CNAM avertizează despre o nouă tentativă de fraudă online. Escrocii promit rambursări și solicită date personale

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online, în care escrocii se folosesc de numele instituției pentru a solicita date personale și bancare.

Potrivit CNAM, cetățenii primesc mesaje false în care li se promit rambursări de bani și sunt indicate sume concrete. Pentru „confirmarea rambursării”, destinatarii sunt îndemnați să acceseze linkuri suspecte și să introducă date personale sau bancare.

Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt expediate de angajații CNAM.

„Angajații CNAM nu contactează cetățenii prin e-mail sau prin rețelele de socializare, inclusiv WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram, pentru a solicita date personale ori bancare și nu transmit linkuri pentru „confirmarea” rambursărilor”, precizează CNAM.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile primite în astfel de mesaje, să nu furnizeze date personale sau bancare, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii. Cazurile suspecte trebuie raportate autorităților competente.

Informațiile oficiale despre asigurarea medicală obligatorie sunt publicate exclusiv pe canalele instituționale ale CNAM. Pentru informații veridice, cetățenii pot accesa pagina oficială a instituției sau pot apela Serviciul Info CNAM la numărul 0 800 99999.