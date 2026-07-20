Ploi torențiale, grindină și vijelii: Codul galben de instabilitate atmosferică a fost prelungit

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a prelungit Codul galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a țării. Avertizarea intră în vigoare luni, 20 iulie, la ora 15:00 și va fi valabilă până marți, 21 iulie, la ora 01:00, fiind prognozate ploi, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.

Potrivit AMM, în raioanele din centrul, estul și sudul și, parțial, nordul țării, sunt prognozate, pe arii extinse, ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat sunt așteptate averse puternice, cu cantități de apă de 15–45 l/m².

Meteorologii avertizează că fenomenele vor putea fi însoțite de grindină și vijelii, cu rafale ale vântului de până la 15–20 m/s.

Anterior, AMM emisese un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil din 19 iulie, ora 16:00, până pe 20 iulie, ora 02:00.

Totodată, în intervalul 18-22 iulie, este în vigoare un Cod galben de pericol de incendiu, meteorologii avertizând că în regiunile vizate se prevede pericol excepțional de incendii de vegetație.



