„Nu se știa că va veni Dodon; m-am simțit destul de confortabil”. Explicațiile mai multor artiști care au fost criticați după ce au apărut ieri în fotografii cu șeful statului

Luni, 24 august, președintele R. Moldova, Igor Dodon, a publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale în care apare alături de câțiva artiști care susțin campania națională „Iubesc Moldova” și au lansat mai multe materiale cu ocazia Zilei Independenței, inițiativă ce îi aparține șeful statului. Mai mulți internauți s-au arătat nemulțumiți că oamenii de creație apar alături de politician, potențial candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, dar și că ar exista riscul de infectare cu noul tip de coronavirus.

Contactați de ZdG, unii participanți au declarat că nu au fost anunțați că la eveniment va fi prezent și Igor Dodon, ei fiind invitați de către reprezentanții agenției de publicitate „Aquarelle”, care este responsabilă de materialele dedicate Zilei Independenței în cadrul campaniei „Iubesc Moldova”.

Cântăreața Aura s-a arătat surprinsă de criticile din mediul virtual.

Regizorul Valeriu Jereghi, în vârstă de 71 de ani, aflat în grupul de risc, afirmă că nu i-a fost teamă că se fa infecta cu noul tip de coronavirus, pentru că „nu sunt fricos, în principiu”, dar și că are nevoie de „întruniri comune cu oamenii de artă”.

„Eu am mers să mă filmez pentru un spot despre localitatea natală, unde am vorbit doar despre Strășeni, atât. Am venit la Butuceni fiind invitat de Aquarelle.

Eugen Doibani, care a compus unul dintre cântecele campaniei, accentuează că „nu trebuie căutată o asociere politică, motivații sau momente de legat privind COVID-19”, iar fotografia de grup trebuie să fie privită: „președintele țării împreună cu niște artiști”.

„Nu poți să placi tuturor.

Pentru toată lumea a fost o surpriză, nu am fost anunțați că va veni.

Am stat afară. Afară lumea postează poze în grup și nu se pune această problemă, nu suntem chiar 50. În general, suntem afară. Cum există întruniri între oameni, așa a fost și aceasta. Nimic deosebit.

Nu am primit niciun premiu, nu am fost remunerat, am fost invitat de echipa Aquarelle, unde am mai mulți prieteni, eu nu am compus piesa cu vreun scop de a câștiga bani, ci pentru că am cutreierat singur, din cont propriu, toată Moldova vara asta și, fiind inspirat, am scris această piesă, nimic mai mult”, a comentat artistul, cunoscut și ca Natan.