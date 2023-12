Mesaje de Crăciun: președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean transmit felicitări cetățenilor

Președintele Parlamentului Igor Grosu și șeful Cabinetului de miniștri, Dorin Recean, au transmis mesaje de felicitare către toți cei care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, astăzi, pe 25 decembrie.

Igor Grosu și-a început mesajul cu o retrospectivă a anului 2023, marcat de deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

„Dragi oameni ai Moldovei, dragi prieteni, acum, la sfârșit de an, mai mult ca niciodată, vreau să sărbătorim victoria noastră comună. Anul acesta am arătat lumii întregi că suntem cu adevărat europeni nu doar prin aspirații, dar și prin pași concreți – am îndeplinit cea mai mare parte a recomandărilor și am deschis negocierile de aderare. Și toate acestea le-am făcut împreună, ca într-o familie unită, unde fiecare pune umărul și ajută ca lucrurile să meargă bine pentru interesul comun. Vă mulțumesc că ați crezut și să știți că această credință ne-a ajutat să mergem înainte. Pentru mine, dar și pentru mulți dintre dvs., 2023 va rămâne anul care ne-a arătat cine suntem – suntem europeni. (…) Chiar dacă avem greutăți, să mergem spre țelul pe care ni l-am propus. (…) De Crăciun să fim mai buni și să credem în minuni”, a menționat Igor Grosu.