Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către cinci drone, în noaptea de 27 august, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca.

„Survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri”, scrie MAE.

R. Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni.

Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 27 august, fiind detectate în apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

O dronă a fost găsită în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca, după ce un cetățean a sesizat Poliția despre prezența acestuia. Oamenii legii au intervenit și au securizat perimetrul. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat obiectul, iar specialiștii urmează să îl examineze pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă.



Autoritățile recomandă cetățenilor să nu se apropie și să nu atingă obiecte zburătoare sau componente ale acestora găsite la sol și să sesizeze imediat Poliția.