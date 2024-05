LIVE Prima semifinală Eurovision 2024: Reprezentanta R. Moldova va urca astăzi pe scena de la Malmö. Cine sunt concurenții și favoriții pentru a câștiga?

La Malmö, Suedia, are loc în această seara prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2024. Reprezentanta R. Moldova, Natalia Barbu, va urca pe scenă sub numărul 11, cu piesa – In The Middle.

Casele de pariuri dau Croația, Elveția și Ucraina drept primele trei favorite la victorie, în timp ce datele de streaming de la Spotify sugerează că Olanda, Italia sau țara gazdă, Suedia, au mari șanse să câștige, scrie Reuters.

„Haideți să încurajăm și să susținem reprezentanta țării noastre la Eurovision prin votul nostru! Cetățenii moldoveni din țările participante în prima semifinală, precum și cei din Marea Britanie, Suedia și Germania – țări care au drept de vot în această etapă – pot vota prin SMS și aplicațiile oficiale Eurovision”, afirmă reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) într-un comunicat.

„Anul acesta este atât de interesant pentru că sunt patru sau cinci țări care au cu adevărat șanse de a câștiga”, a declarat pentru Reuters William Lee Adams, editor al site-ului de fani Eurovision Wiwibloggs.

„Eurovision este atât de plictisitor atunci când ai un singur favorit clar cu câteva luni înainte. Dar anul acesta au rămas atât de multe de jucat”, a mai spus acesta.

Concurentul croat Baby Lasagna (pe numele real Marko Purišić, 28 de ani) a depășit săptămâna aceasta Elveția ca favorit al caselor de pariuri cu piesa „Rim Tim Tagi Dim”, despre un tânăr croat care își părăsește casa natală aspirând să devină un „băiat de oraș” cu oportunități mai bune.

Concursul, care are loc din 1956, a îmbrățișat din ce în ce mai mult incluziunea și acceptarea în rândul comunității LGBTQ+. Aceasta este tema rapperului și cântărețului elvețian Nemo, în vârstă de 24 de ani, care va interpreta „The Code” – un cântec cu tobe și bas, operă, rap și rock despre călătoria lor de autodescoperire ca persoane non-binare.

Ucraina, care a câștigat concursul în urmă cu doi ani, la câteva luni după ce a fost invadată de Rusia, este reprezentată în acest an de duo-ul alyona alyona, 28 de ani, și Jerry Heil, 32 de ani, cu „Teresa & Maria”, un cântec pop cu influențe folclorice, cu un ritm puternic de dans și un rap rapid. În mod normal, câștigătorul este gazda concursului din anul următor, dar anul trecut concursul a avut loc în Marea Britanie din cauza războiului.

Un alt concurent de top este Joost Klein, în vârstă de 26 de ani, din Olanda, cu piesa „Europapa”, care amestecă melodii pop cu hardcore vesel. Klein, care și-a pierdut părinții la o vârstă fragedă, spune că melodia este despre un orfan care călătorește prin Europa încercând să se regăsească, deoarece tatăl său l-a învățat să creadă într-o Europă fără frontiere.

Țara gazdă, Suedia, este considerată ca având șanse de a obține două victorii consecutive, fiind reprezentată de frații gemeni norvegieni Marcus și Martinus Gunnarsen, care își interpretează cântecul „Unforgettable”.

Israelul, de patru ori câștigător, reprezentat de Eden Golan, în vârstă de 20 de ani, este, de asemenea, clasat de casele de pariuri în top 10. Cântecul ei „Hurricane” a fost a treia propunere de intrare a Israelului, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a respins două cântece din cauza versurilor considerate politice.

A doua semifinală se va desfășura pe 9 mai, iar finala va avea loc pe 11 mai. Competiția se desfășură în Suedia, după ce anul trecut interpreta Loreen a luat premiul cel mare cu piesa „Tattoo”.

Atunci, R. Moldova a fost reprezentată de Pasha Parfeni, care s-a clasat pe locul 18 cu melodia „Soarele și Luna”.

Pe 17 februarie 2024 a avut loc finala națională a concursului muzical Eurovision Song Contest. Unsprezece participanți au luptat pentru șansa de a reprezenta R. Moldova la Malmö. Piesa „In the middle” a interpretei Natalia Barbu a fost aleasă câștigătoare.