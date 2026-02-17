ChatGPT va introduce verificarea vârstei utilizatorilor din Europa, prin act de identitate sau selfie video

OpenAI a anunțat marți, 17 februarie, că va introduce verificarea vârstei pentru toți utilizatorii ChatGPT, principalul său produs din domeniul inteligenței artificiale (AI). În țările Uniunii Europene, măsura urmează să fie aplicată în următoarele săptămâni. „Vom începe să folosim estimarea vârstei în toate serviciile noastre pentru a le oferi adolescenților experiențe mai sigure și adaptate vârstei lor”, a transmis OpenAI într-un email expediat utilizatorilor, potrivit Le Figaro.

Pentru a stabili dacă un cont aparține unui minor, ChatGPT va utiliza un sistem de estimare a vârstei. Inteligența artificială va analiza mai mulți indicatori, printre care temele abordate în conversații și intervalele orare în care utilizatorul accesează aplicația.

În cazul în care sistemul estimează că titularul contului este minor, vor fi aplicate restricții suplimentare. Utilizatorul nu va fi expus la reclame și nici la „anumite tipuri de interacțiuni”. De asemenea, unele subiecte vor fi abordate „cu mai multă prudență”, pentru a limita accesul la conținut sensibil, precum materiale care includ „violență”, „provocări ce pot încuraja comportamente riscante sau periculoase”, „jocuri de rol cu caracter sexual, romantic sau violent”, precum și conținuturi „care promovează standarde de frumusețe extreme, diete nesănătoase sau rușinea corporală”, potrivit paginii de asistență a OpenAI.

Dacă ChatGPT stabilește că un cont aparține unui minor, deși utilizatorul are peste 18 ani, acesta va trebui să acceseze setările pentru a-și verifica vârsta. Cu ajutorul instrumentelor furnizorului Persona, utilizatorii își pot confirma vârsta prin recunoaștere facială, realizând un selfie video sau încărcând un act de identitate pe platformă. OpenAI a precizat că compania Persona șterge aceste documente justificative la șapte zile după verificare.