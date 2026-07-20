ANRE dă asigurări că există suficiente stocuri de motorină, după ce fermierii au reclamat o posibilă criză

După ce Asociația „Forța Fermierilor” a reclamat lipsa motorinei și prețuri angro mai mari decât cele de la pompă, semnalând o posibilă criză pe piața angro a carburanților, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a declarat, pe 20 iulie, că nu ar exista un motiv de panică, precizând că stocurile actuale pot acoperi consumul necesar pentru opt zile.

Astăzi, 20 iulie, Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat că a primit, în ultimele zile, mai multe sesizări din partea agricultorilor privind dificultăți de aprovizionare cu motorină. Potrivit organizației, pe lângă scumpirea accentuată a combustibilului, unor fermieri li se propune motorină la prețuri mai mari decât cele practicate la pompă, iar în unele cazuri companiile petroliere invocă lipsa produsului. Asociația avertizează că o eventuală criză pe piața motorinei ar putea afecta campania de recoltare, aflată în plină desfășurare.

La rândul său, ANRE a afirmat că „datele disponibile la această dată nu indică o lipsă generalizată a produselor petroliere standard în rețeaua stațiilor de alimentare”.

„În ceea ce privește disponibilitatea produselor petroliere și nivelul stocurilor deținute de operatorii economici, conform datelor raportate pentru data de 20 iulie 2026, situația este următoarea: Motorină: 8 zile;

Benzină: 18 zile.”, a declarat ANRE.

Totodată, „Forța Fermierilor” a cerut Consiliului Concurenței să se autosesizeze și să investigheze piața angro a carburanților pentru a verifica dacă există eventuale înțelegeri de tip cartel care ar genera artificial un deficit de motorină.

ANRE a adăugat că instituția urmărește evoluțiile de pe piața internațională, inclusiv situația din regiunea Golfului Persic, care, potrivit autorităților, generează incertitudini pe piețele petroliere și se reflectă în evoluția cotațiilor internaționale, inclusiv a cotațiilor Platts, cu impact asupra prețurilor produselor petroliere și asupra condițiilor de aprovizionare pe piață.