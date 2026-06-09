Sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova, discutat la București: „Partea română și-a exprimat disponibilitatea de a continua sprijinul acordat autorităților din R. Moldova prin expertiză și instruire”

Membrii Comisiei pentru integrare europeană au efectuat, în perioada 8–9 iunie, o vizită de lucru la București, unde au avut o serie de întrevederi cu oficiali români. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, discuțiile au vizat avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, pregătirile pentru accesarea fondurilor de preaderare și valorificarea experienței României în parcursul său european.

Din componența delegației parlamentare au făcut parte deputații Marcel Spatari, Ana Calinici, Angela Munteanu-Pojoga și Elena Grițco.

În cadrul vizitei, delegația parlamentară a avut întrevederi cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ai Comisiilor pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și Senatului României, precum și cu membri ai Comisiei pentru românii din afara granițelor țării.

La întrevederea cu Ana Tinca, secretară de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, oficialii au discutat despre progresele înregistrate de R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre sprijinul constant oferit de România în acest parcurs, conform Parlamentului de la Chișinău. Totodată, a fost abordată perspectiva deschiderii negocierilor pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale” – în perioada președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.

„În cadrul discuțiilor cu Kelemen Attila, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, accentul a fost pus pe mecanismele de accesare a fondurilor de preaderare și pe instrumentele utilizate de România pentru gestionarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. De asemenea, partea română și-a exprimat disponibilitatea de a continua sprijinul acordat autorităților din R. Moldova prin expertiză și instruire în domeniul pregătirii și implementării proiectelor europene, apreciind totodată consecvența și rezultatele obținute în procesul de reformă.

Delegația Comisiei pentru integrare europeană a avut întrevederi și cu deputata Diana Stoica, președinta Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, precum și cu reprezentanți ai comisiilor de profil din Camera Deputaților și Senatul României. Discuțiile s-au axat pe pregătirea cadrului instituțional necesar pentru absorbția fondurilor de preaderare, pe obiectivul deschiderii tuturor clusterelor de negociere și pe valorificarea experienței României în gestionarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, oficialii au apreciat eforturile R. Moldova în promovarea valorilor democratice și consolidarea statului de drept”, se spune în comunicat.

Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, a subliniat că R. Moldova continuă să înregistreze progrese importante în procesul de aderare la Uniunea Europeană și își consolidează capacitățile instituționale necesare pentru avansarea negocierilor.

„Am parcurs un an și patru luni de screening bilateral, ceea ce ne situează printre cele mai avansate state aflate în proces de aderare. Beneficiem de deschiderea și sprijinul Comisiei Europene, însă există în continuare provocări legate de capacitatea instituțională. În acest context, mizăm pe sprijinul României în domeniile în care experiența sa poate contribui la accelerarea reformelor și la pregătirea pentru etapele următoare ale negocierilor de aderare”, a spus Marcel Spatari.