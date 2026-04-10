Fosta deputată PDM, Elena Gudumac, condamnată pentru îmbogățire ilicită: „A fost dispusă confiscarea, în folosul statului, a sumei de 700 de mii de lei”

La data de 10 aprilie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința ex-deputatei PDM, Elena Gudumac, acuzată de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită. Instanța i-a stabilit o pedeapsă cu amendă în mărime de 450 de mii de lei, precum și privarea de dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de 10 ani, informează Procuratura Anticorupție (PA).

Ex-deputata a fost recunoscută vinovată și de săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, însă a fost liberată de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

„Din contul inculpatei a fost dispusă confiscarea, în folosul statului, a sumei de 713 727 de lei. Sechestrul aplicat asupra bunurilor acesteia a fost menținut”, comunică PA.

Două rude apropiate ale ex-deputatei, acuzate de complicitate la îmbogățirea ilicită, au fost achitate. În cazul uneia, deoarece nu s-a constatat existența faptei infracțiunii, iar în cazul celeilalte, deoarece fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Acuzațiile aduse fostei demnitare, care a activat în calitate de deputat în Parlamentul R. Moldova în perioada 2015–2019, iar ulterior, între 2019 și 2024, în funcția de șef adjunct al Aparatului Curții de Conturi, vizează achiziționarea, prin intermediul unor rude apropiate (acuzate de complicitate), a unor bunuri cu valoare semnificativă, ale căror costuri depășeau considerabil veniturile sale oficiale.

Printre aceste bunuri se numără un autoturism estimat la aproximativ 256 de mii de lei și un apartament situat în municipiul Chișinău, cu o valoare de peste 713 mii de lei. Această valoare depășește de peste 60 de ori salariul mediu pe economie din anul 2017.

„Mai mult, fosta demnitară nu a inclus în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017–2024 bunul imobil, ascunzând astfel această achiziție cu o valoare semnificativă”, mai scrie PA.

Procurorii urmează să decidă, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința. „Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă”, notează PA.

Din fotoliu de deputat, șefă adjunctă la Curtea de Conturi

Elena Gudumac ajunge deputată în anul 2015, pe lista PCRM, ulterior însă a aderat la PDM. După ce și-a încheiat mandatul de deputat în 2019, la scurt timp, a fost angajată ca șef adjunct al Aparatului Președintelui Curții de Conturi (CCRM), acolo unde președinte a era fostul său coleg de partid, Marian Lupu.

În declarația din 2023, ex-deputata declară că încasat circa 417 de mii de lei de la CCRM.

Deși în 2019, Gudumac declara că deține trei case de locuit, două garaje și patru alte averi imobile, în 2020, acesta delcara că are în proprietate doar o casă de locuit de 61,9 metri pătrați și o altă avere imobilă de 18 metri pătrați, ambele obținute în 1991 și estimate la circa 42 de mii de lei, iar în declarația din 2023 apare și un apartament cu o suprafață de 36,6 de metri pătrați. Totodată, fosta deputată și-a procurat în 2019 un garaj cu 130 de mii de lei.

Familia Gudumac are în proprietate șase autoturisme fabricate între 1997-2000, pentru care nu indică valoare. În 2020, familia și-a procurat o mașină de Mitsubishi Outlander, fabricat în 2017, pentru care au scos din buzunar 200 de mii de lei.

Anterior, ZdG a scris că Gudumac a fost printre cei 14 deputați care au părăsit, în 2015, Partidul Comuniștilor din R. Moldova, iar ulterior au aderat la Partidul Democrat și care erau cercetați penal pentru îmbogățire ilicită. Patru dintre ei, Violeta Ivanov, Artur Reșetnicov, Vladimir Vitiuc și Anatolie Zagorodnîi, despre care procurorii bănuiesc că ar fi fost printre organizatorii operațiunii de corupere a colegilor lor, au fost reținuți atunci pentru 72 de ore. Singurul deputat transfug la care nu s-au făcut percheziții atunci era Boris Golovin, el fiind vizat și percheziționat anterior în „dosarul ambulanțelor” pentru depășirea atribuțiilor de serviciu.