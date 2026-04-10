SFS: A fost modificat mecanismul de determinare a sumelor TVA spre rambursare pentru producătorii agricoli. Care sunt perioadele fiscale vizate?

Mecanismul de determinare a sumelor TVA spre rambursare pentru producătorii agricoli, pentru perioadele fiscale martie-decembrie 2026 inclusiv, a fost modificat.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a informat despre aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, prin Ordinul Ministerului Finanțelor 8 aprilie 2026. Conform sursei citate, suma maximă a TVA pasibilă rambursării va constitui 40% din suma depășirii TVA deductibile peste suma TVA calculată aferentă livrării, consemnată în ultima dclarație privind TVA pentru perioada fiscală (luna) din cadrul Programului de rambursare.

„În scopul concentrării eforturilor de susținere a producătorilor agricoli activi, care desfășoară efectiv activitate, suma TVA spre rambursare a fost limitată la 12% din valoarea livrărilor efectuate, pentru care se aplică cota redusă de TVA”, a precizat SFS.

În comunicatul de presă se menționează că noul mecanism de determinare a sumelor TVA spre rambursare presupune excluderea dependenței de suma impozitului funciar, a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de salariat.

De asemenea, SFS scrie că a fost modificat mecanismul procedural instituit pentru confirmarea sumelor TVA spre rambursare. Astfel decizia de rambursare a TVA se va emite în urma notei de verificare întocmite ca rezultat al analizei datelor declarate și a informațiilor disponibile în Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat.

Cum poate fi depusă cererea?

Solicitarea rambursării TVA poate fi efectuată prin depunerea unei cereri semnate electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat ([email protected]). Cererea actualizată poate fi descărcată de pe portalul SFS, compartimentul Formulare – Persoane juridice – Taxa pe valoare adăugată.

Cererea poate fi depusă după prezentarea declarației privind TVA pentru perioadele fiscale ce fac parte din perioada Programului de rambursare a TVA.

Rambursarea sumei TVA se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezoreria de Stat în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.