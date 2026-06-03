Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat retragerea mitropolitului Petru

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru, din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, a comunicat Biserica Ortodoxă Română (BOR).

„În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru, din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale”, potrivit comunicatului BOR.

Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, mai precizează BOR.

Până la alegerea unui nou ierarh titular pentru această eparhie, locotenența de Aehiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei va fi preluată de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Acesta va asigura responsabilitatea de locțiitor începând cu data de 1 iunie 2026.

Înaltpreasfințitul Petru se retrage din funcția de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, pe fundalul unui scandal cu tentă sexuală

Mitropolitul Petru și-a anunțat retragerea de la conducerea Mitropoliei Basarabiei după aproape 31 de ani în funcție. Oficial, motivele invocate au fost vârsta, starea de sănătate și binele Bisericii. În aceeași perioadă însă, în spațiul public au apărut imagini video cu caracter sexual despre care se afirmă că l-ar avea ca protagonist pe înaltul ierarh.

Mitropolia Basarabiei susține că a transmis materialul video spre expertizare și că va formula o poziție oficială după stabilirea autenticității imaginilor. Purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Bucliș, a declarat că Mitropolia se delimitează de astfel de comportamente, dar că orice comentariu trebuie făcut doar după clarificarea faptelor.

Nu este prima dată când asupra Mitropolitului Petru planează acuzații cu tentă sexuală. Primele acuzații publice au fost formulate încă în 2014, când unii clerici au afirmat public că acesta le-ar fi făcut avansuri sexuale.

Într-un reportaj ProTV Chișinău din 2014, un preot, a cărui identitate a fost păstrată sub anonimat, acuza că ÎPS Petru i-ar fi făcut avansuri sexuale: „a încercat să mă dezbrace, propunându-mi chiar să întrețin cu el relații sexuale orale, cu sărutări și atingerea locurilor intime”.

„Diaconii, cei care au înnoptat în incinta lui, nu zic că toți, dar am vorbit cu o parte din ei care au trecut, la fel, prin aceste momente. Un preot mărturisea că el comanda sau cerea să îi aducă casete porno și alte lucruri de genul”, adăuga preotul.

ÎPS Petru, în vârstă de 79 de ani, a venit în fruntea Mitropoliei Basarabiei în 1995, menținându-și funcția timp de aproape 31 de ani. Unul dintre criteriile privind numirea unui cleric în funcția de Mitropolit este statutul monahal: „pentru a deveni mitropolit, candidatul trebuie să fie cel puțin arhimandrit (călugăr/ieromonah cu rang înalt) sau un episcop/arhiepiscop în funcție”.

Conform regulilor bisericești, ierarhii (mitropoliții, episcopii) provin din rândul călugărilor (monahilor) și depun votul celibatului, fiindu-le interzisă căsătoria și orice relație sexuală. Preoții de mir (parohiali) se pot căsători o singură dată (și doar înainte de hirotonie), în timp ce diaconii nu se mai pot căsători după ce au primit taina hirotoniei.