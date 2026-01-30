SENTINȚĂ Bărbatul învinuit de dublu omor la Grătiești și tâlhării violente, despre care ZdG a scris că s-a ascuns peste 20 de ani de justiție, a fost CONDAMNAT la detenție pe viață

Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, despre care ZdG a scris anterior că s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, a fost condamnat la detenție pe viață. Sentința a fost pronunțată vineri, 30 ianuarie, de magistrata Renata Popescu-Balta.

Conform procurorului care a reprezentat acuzarea de stat în instanță, Pavel Vinițchi, Apostol a fost recunoscut vinovat pe toate cele trei capete de acuzare: dublu omor, atac tâlhăresc și migrație ilegală și fals în acte. Totodată, au fost admisă acțiunea civilă a părții vătămate, „dar acest fapt nu poate întoarce viața părinților lui Dan Botnari”, a subliniat Vinițchi. Este vorba despre 2,5 milioane de lei.

Decizia vine cu câteva zile înainte de împlinirea unui an de la reținerea și plasarea acestuia în arest, la 5 februarie 2025. ZdG a scris anterior că „un grup de ofițeri” susținea că dosarul penal în care Apostol este învinuit ar fi fost tergiversat în mod deliberat de către oamenii legii, „în vederea eliberării acestuia din arest” atunci când expiră perioada legală maximă a măsurii preventive – de 12 luni.

Magistrata a menținut măsura preventivă de arest, până când decizia va rămâne definitivă. Sentința urma să fie pronunțată marți, 27 ianuarie, dar a fost amânată deliberarea și pronunțarea pentru vineri.

În fața instanței, Apostol nu și-a recunoscut vina pe niciunul dintre capetele de acuzare. Contactat de ZdG, Silviu Burlacu, unul dintre avocații inculpatului, a spus că decizia va fi contestată cu apel.

Sursele ZdG spuneau că învinuitul a intra ilegal în țară în august 2022, din Ucraina, cu doi ani și jumătate înainte de a fi reținut.

Cauza penală a fost trimisă în instanță de Procuratura municipiului Chișinău la 15 octombrie 2025.

Potrivit Procuraturii Generale, în noaptea de 25 mai 2002, învinuitul, împreună cu doi complici, au rupt gratiile geamurilor și au pătruns ilegal în locuința a doi soți din Grătiești, fiind echipați cu măști și mănuși, având scopul de a sustrage o sumă importantă de bani.

Bărbatul, una din victime, a opus rezistență, efectuând o împușcătură în direcția unuia din complici, ultimul decedând pe loc.

„Chiar și rezistența opusă nu i-a oprit pe atacatori să ducă intenția până la capăt. În desfășurarea infracțiunii, soții au fost împușcați mortal de făptuitori. După comiterea crimei, aceștia au sustras suma de 200 000 lei și au părăsit locul faptei.

Mai mult, un an mai devreme, învinuitul a comis un alt atac tâlhăresc similar împreună cu alte persoane în municipiul Chișinău. În acel caz, victimele (soț și soție) au rămas în viață. Făptuitorii solicitaseră 20 000 de dolari de la aceștia. După ce i-au maltratat cu bâte din lemn, le-au sustras toții banii și bijuteriile care le-au găsit în casă”, au transmis în octombrie 2025 reprezentanții Procuraturii.

Învinuitul s-a eschivat peste 23 de ani de la răspunderea penală, fiind anunțat în căutare internațională, a notat atunci Procuratura.

„Pe lângă infracțiunea principală de omor intenționat, inculpatul este învinuit și pentru alte fapte comise începând cu anul 1999: tâlhărie, furt, deținerea și procurarea ilegală de arme și muniții interzise, folosirea documentelor oficiale false, precum și pentru trecerea ilegală a frontierei de stat prin zone neautorizate.

În context, învinuitul a utilizat un pașaport fals cu datele de identitate ale unei persoane de cetățenie ucraineană.

Acesta a traversat de mai multe ori frontierele diferitor state, în baza pașaportului menționat, iar la 05 februarie 2025 a fost reținut pe teritoriul R. Moldova”, au mai menționat procurorii la trimiterea dosarului în instanță.

Potrivit „grupului de ofițeri”, care au oferit mai multe informații ZdG, doi polițiști l-ar fi ajutat pe Apostol să scape de actele de identitate ucrainene false, pe care le avea asupra sa în momentul reținerii. Cei doi angajați ai Direcției de Poliția (DP) a municipiului Chișinău nu au fost concediați, ci și-au depus demisia din propria inițiativă. Sursele ZdG spun că învinuitul a intra ilegal în țară în august 2022, din Ucraina, cu doi ani și jumătate înainte de a fi reținut.

„La 5 februarie 2025, după ani de zile de investigații, am reușit să-l identificăm și reținem pe Eduard Apostol în Chișinău. Acesta se afla în căutare din anii 90 pentru comiterea unui șir de infracțiuni: furt în Chișinău în 1997, tâlhărie la o benzinărie din Nisporeni în 1999, furt de îngrășăminte la un depozit în Chișinău în 2000, furt de amortizoare în Chișinău în 2000, tâlhărie în Codru în 2001 și tâlhărie și dublu omor în Grătiești în 2002”, susține „grupul de ofițeri”.

Cum ar fi dispărut actele ucrainene false pe care Apostol le-a folosit pentru a scăpa de justiție

La două zile de la luarea în custodia statului a lui Apostol, Poliția a anunțat public despre reținerea unui bărbat de 51 de ani, din Chișinău, dat în căutare în anul 2002 de către Inspectoratul de Poliție Rîșcani pentru comiterea unui dublu omor, precum și de Inspectoratele de Poliție Nisporeni și Centru pentru comiterea unor tâlhării.

Încă atunci, citând surse, ZdG a relatat că Apostol ar fi avut asupra sa un pașaport ucrainean fals, cu numele Artur Volkovici, care ar fi „dispărut” dintre dovezile din dosarul penal.

Conform „grupului de ofițeri”, Eduard Apostol ar fi fost „informat” de polițiștii Cristian Chiveri și Nicolae Bunibaltă să distrugă pașaportul fals și să se prezinte cu numele adevărat.

„În acest fel s-a încercat eliberarea lui Apostol din motivul expirării termenului de prescripție pentru infracțiunile săvârșite (conform codului penal vechi termenul de prescripție este 15 ani pentru infracțiunile lui Apostol și se prescrie doar dacă nu a comis alte infracțiuni în acest termen)”, se arată în informațiile expediate redacției.

Chiveri ar fi fost cel care a transmis actele ucrainene false concubinei lui Apostol, cetățeană a Ucrainei.

„Apostol putea fi eliberat atunci. Ce nu știau toți figuranții este că ofițerii onești și cu demnitate dețineau poze ale pașaportului și monitorizau atent evoluția cazului. Ca urmare, Cristian Chiveri și Nicolae Bunibaltă au depus cereri de demisie din proprie inițiativă, iar urmărirea penală în privința lor a fost încetată”, explică ofițerii.

Într-un răspuns pentru ZdG, întrebată de ce rapoartele de muncă cu cei doi polițiști s-au încheiat prin demisie benevolă, purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a transmis că aceștia au depus rapoarte de demisie până la finalizarea anchetei de serviciu.

„În schimb, toate datele figurează în dosarele lor persoanele”, a precizat Fetco.

Doar unul dintre polițiști, găsit vinovat de către prima instanță de neglijență în serviciu. Sancțiunea – amendă minimă și restricție de a ocupa funcții publice pentru 3 luni

ZdG a constatat că, la sfârșitul lunii martie, procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, Viorel Postovanu, a emis ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale în privința lui Chiveri și Bunibaltă și clasarea procesului penal din cauza că fapta constituie o contravenție. Conform unei decizii a primei instanțe, Postovanu a dispus pornirea procesului contravențional pe faptul „comiterii neglijenței în serviciu de către reprezentanții organului de urmărire penală al DP a municipiului Chișinău, comise în cadrul examinării cauzei penale (a lui Apostol, n.r.)”.

Astfel, la 9 aprilie, procurorul Viorel Postovanu a înaintat instanței de judecată un demers prin care a solicitat doar recunoașterea lui Chiveri în calitate de vinovat de comiterea contravenției și „sancționarea acestuia cu amendă, cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau drept de a desfășura anumită activitate în limitele stabilite Codul contravențional”.

Cadrul legal prevede că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu, prevăzute de lege, ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale (1500-3000 de lei, n.r.) cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Conform probatoriului administrat în instanță, în procesul reținerii lui Eduard Apostol, la acesta au fost depistate două acte de identitate, ambele eliberate de către autoritățile statului ucrainean. Este vorba despre un pașaport de uz extern și un pașaport de uz intern, ambele eliberate pe numele cetățeanului Ucrainei, Artur Volkovici, născut la 21 august 1970, „însă cu fotografia lui Apostol”. Vârsta indicată în acte este cu 3 ani mai mică decât cea a lui Apostol.

„Ofițerul de urmărire penală, Cristian Chiveri, fiind obligat, conform atribuțiilor şi obligațiilor sale de serviciu, să le ridice cu ulterioara înregistrare și examinare în ordinea prevăzută de Codul de procedură penală a pretinsei fapte de falsificare a celor două acte de identitate, acesta nu le-a ridicat și nici nu le-a indicat în procesul verbal de percheziție corporală, permițând transmiterea celor două acte de identitate persoanei *, concubina lui Apostol, care împreună cu actele primite a dispărut. (…) Inacțiuni prin care a fost prejudiciată urmărirea penală pe cauza penală ***, periclitând investigarea cazului cu privire la falsificarea actelor de identitate, eliberate pe numele lui Artur Volkovici, în lipsa obiectului infracțiunii”, se arată în decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 2 iulie.

Angajatul Poliției nu și-a recunoscut vina în instanță pentru comiterea faptei contravenționale imputate. Acesta a declarat că „la momentul reținerii, din start a întocmit un formular al procesului-verbal de reținere. Ulterior a primit un sfat de la șef (Bunibaltă, n.r.) să-l modifice după un model mai nou, și din aceste considerente s-a întâmplat un haos, din lipsă și de timp”.

„În timpul întocmirii procesului-verbal cu privire la reținere, șeful Secției urmărire penală (Bunibaltă, n.r.) discuta cu persoana reținută, a auzit discuția dintre ei referitor la faptul că Apostol are și cetățenia ucraineană, și că locuiește de peste 20 ani în Ucraina, unde a obținut cetățenia. I-a dat reținutului un plic pentru ca să-și pună lucrurile personale. El a pus toate lucrurile în plic, la fel și pașaportul ucrainean. L-a întrebat dacă este vreo persoană căruia poate să-i predea bunurile personale, iar el i-a spus că este soția/concubina, care a fost chemată, a luat plicul şi a plecat. Bunurile din plic odată ce nu au fost ridicate, nu le-a inclus în procesul verbal cu privire la reținere”, a relatat Chiveri.

Totuși, judecătorul Veaceslav Cernalev a concluzionat că vinovăția fostului ofițer Cristian Chiveri este „dovedită pe deplin, fiind corect imputată încadrarea juridică a acțiunilor sale”. Acesta a fost amendat cu 1 750 de lei, fiind privat de „dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică” pe un termen de trei luni.

Contactat de către ZdG, inițial, Chiveri a precizat că nu a fost demis din funcție, spunând că „ar prefera să nu răspundă la întrebările” despre cercetarea sa penală. A doua zi, acesta a revenit cu un apel.

„Am plecat la cerere. Este un ordin de eliberare la cerere, nu de concediere. Din motive personale, eu timp de un an intenționam să plec din sistem”, a declarat Chiveri.

Întrebat cum se explică că și-a dat demisia în aceeași perioadă ca superiorul său, la scurt timp după reținerea lui Apostol, acesta a afirmat că „nu poate spune circumstanțele colegului”. Chiveri a mai spus că „nu-și amintește” dacă procesul penal în care a fost cercetat a fost inițiat înainte sau după i s-a încheiat raportul de muncă.

„Procesul penal într-adevăr a fost inițiat. S-a dispus neînceperea urmăririi penale. Colegul meu a fost scos de sub urmărire penală, eu am fost propus în cadrul procesului penal pentru atragere la răspundere contravențională, pe neglijență în serviciu (…)”, a menționat Chiveri.

Fostul ofițer a precizat că încheierea primei instanțe a fost contestată la Curtea de Apel Centru.

În mai 2023, Cristian Chiveri a fost una dintre persoanele care și-au manifestat dorința de a candida la funcția de procuror în temeiul vechimii de muncă. Acesta spune că acum nu este angajat în instituții de stat.

Nicolae Bunibaltă, care s-a angajat la Inspectoratul Național de Probațiune, în calitate de specialist principal al Secției cercetare și analiză date, la scurt timp după ce și-a încheiat activitatea în Poliție, a refuzat să comenteze procesul penal în care a fost vizat.

Fotografia cu documentul, consultată de către ZdG, arată că pașaportul ucrainean fals, cu numele Artur Volkovici, avea data eliberării 5 noiembrie 2015, fiind „valabil” timp de 10 ani. Actul indica că „Volkovici” s-ar fi născut în Belarus.

„Acțiuni de urmărire penală complexe” sau tergiversare intenționată?

În septembrie 2025, ZdG a întrebat reprezentanții Procuraturii Generale (PG) de ce, după mai bine de jumătate de an, Apostol nu a fost trimis pe banca acuzaților și de ce procurorul responsabil a solicitat abia în luna iulie informații din Ucraina privind unele dintre capetele de acuzare. Iulian Istrate este procurorul de caz pe dosarele penale reluate odată cu arestarea lui Eduard Apostol.

Reprezentanta PG, Violina Moraru, a declarat că Apostol este învinuit de o serie de infracțiuni, printre care dublu omor, tâlhărie, furt, trecerea ilegală a frontierei de stat și falsificarea de acte. Acesta se afla atunci în arest preventiv de peste 7 luni.

„În cadrul cauzei penale, au fost dispuse acțiuni de urmărire penală complexe, printre care comisii rogatorii în Ucraina. Preventiv au fost necesare cooperări prin canale interne ale Interpol pentru stabilirea domiciliului concubinei învinuitului în vederea autorizării perchezițiilor care s-au efectuat, precum și traducerea unor acte procesuale. În prezent, cauza se află la etapa de finalizare urmând a fi recepționate răspunsurile la alte solicitări adresate autorităților ucrainene”, se menționează în răspunsul expediat de către Moraru.

De cealaltă parte, „grupul de ofițeri” susținea că „se urmărește doar un singur scop, trimiterea cât mai întârziată a dosarelor în judecată, și odată ajunse în judecată – tergiversarea examinării acestora până pe 5 februarie 2026, astfel ca să treacă 12 luni de arest, instanța de judecată fiind obligată să schimbe măsura preventivă în control judiciar”.

„Odată eliberat, acesta imediat va părăsi în mod ilegal teritoriul R. Moldova. De asemenea, deși în alte cazuri dosarele se expediază în judecată fără răspunsurile la comisia rogatorie, acestea fiind anexate ulterior în cadrul cercetărilor judecătorești, procurorul Istrate categoric refuză să finalizeze urmărirea penală fără primirea acestui răspuns. În mod evident, procurorii lucrează în interesul criminalului, găsind o modalitate legală de tergiversare. Să nu uităm că în țara vecină este război şi toate organele de stat activează în mod excepțional. Răspunsul autorităților ucrainești poate fi expediat peste luni sau chiar ani de zile”, mai spun aceștia.

Telefonat de către ZdG, Istrate a declarat că este ocupat, dar ulterior nu a mai răspuns la apeluri.

ZdG a scris încă în februarie că în unul dintre cazurile în care este cercetat Apostol, cel al omorului dublu din 2002 de la Grătiești, instanțele de judecată au examinat încă acum 20 de ani circumstanțele. Unul dintre complicii lui Apostol, Gheorghe Ganea, și-a recunoscut atunci vinovăția și a fost condamnat la detenție pe viață, ispășindu-și pedeapsa până acum.

Silviu Burlacu, avocatul despre care ZdG a relatat în luna august că i-a fost clasat dosarul privind traficul de influență, este unul dintre apărătorii lui Apostol, alături de fostul judecător Sergiu Bularu, care l-a pus în libertate pe controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.

Contactat de către ZdG, Burlacu a spus că nu am avea dreptul să-l cităm și a refuzat să comunice cum pledează clientul său.

Totuși, conform informațiilor consultate de către ZdG, Apostol nu și-a recunoscut vina pentru faptele de acum peste 20 de ani , de care este învinuit. Acesta le-a spus oamenilor legii că a lipsit din R. Moldova începând din anul 2000 și că a revenit în țară în vara anului 2022. Mai mult, acesta ar fi recunoscut că „a traversat ilegal frontiera pentru că nu are cetățenie ucraineană”.

După ce a fugit din țară, în 2007, procurorii din capitală aveau informații că Apostol se afla în Italia, în orașul Bologna, unde ar fi „șantajat” alți cetățeni moldoveni, se arată în documentele consultate de către ZdG.

„În afară de infracțiunile săvârșite de acesta până în 2002, Apostol a comis infracțiuni în toata perioada de 26 ani cât se ascundea de organele de drept. Trafic de ființe umane în Emirate, estorcări de bani de la moldoveni în Italia, tâlhării și furturi în Ucraina, acestea sunt puținele din lista lungă de infracțiuni comise de acesta pentru care rămâne nepedepsit”, susține „grupul de ofițeri”.

Declarații din dosarele în care Apostol este învinuit

Fragment din dosarul penal unde Apostol Eduard este învinuit de tâlhărie într-o gospodărie din orașul Codru în anul 2001:

„Victima s-a trezit de la câteva lovituri cu bâte peste cap și corp, iar un glas i-a zis: 20 000$ sau viața! Toți au năvălit asupra lui, bătându-l cu niște bețe din lemn peste cap și tot corpul, iar el opunea rezistență. Ei l-au trântit jos până la urmă și l-au legat la mâini și picioare cu niște cabluri electrice, după ce Apostol a bătut-o pe soție și a luat-o la bucătărie, unde ea le-a arătat unde sunt bijuteriile, pe care ei împreună cu alte bunuri le-au furat”.

Fragment din declarațiile uneia dintre victimele tâlhăriei din Codru:

„Pe data de 21 aprilie 2001, în jurul orei 02:00, a fost trezit de o lovitură… El a reușit să-l lovească pe Roșca Nicolae și ceilalți au început să-l lovească, iar Apostol o strangula pe soție. Și-a pierdut cunoștința de la lovituri pe un timp scurt și când și-a revenit, soția îi dezlega mâinele. El era tot în sânge. A auzit cum persoanele răscoleau prin casă și Apostol a zis poate să-i nimicească complet. Altul a răspuns să-i lase că vor deceda singuri, și au plecat„.

Nicolae Roșca a fost condamnat de către instanță la 10 ani de detenție, iar alt complice, Valeriu Roșca – la 11 ani de închisoare.

Fragment din dosarul unde Apostol Eduard este învinuit de tâlhărie și dublu omor într-o gospodărie din comuna Grătiești, în 2002:

„Pe la orele 03:00 la data de 25 mai 2002, considerând că stăpânii au adormit, Apostol Eduard, Ganea Gheorghe și Ganea Tudor au rupt gratiile de la geamul odăii de baie şi au pătruns în locuință unde s-au urcat la etajul 2 și au intrat în dormitorul soților Botnari. Acolo acționând conform rolurilor stabilite, înarmându-se cu pistol și vergi metalice, i-au atacat pe Botnari Gheorghe şi Valentina, aplicând în mod intenționat violența periculoasă pentru viața și sănătatea lor.”

Fragment din sentința de condamnare a complicelui la cazul din Grătiești, Gheorghe Ganea: