Senatori de la Washington cer Meta și Alphabet să blocheze propaganda rusă și rețelele lui Șor înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova

Săptămâna trecută, senatorii americani Jeanne Shaheen, membru de rang înalt al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului americann, și Thom Tillis, care a contribuit la conducerea implicării în Programul de Parteneriat Republican-Carolina de Nord, au trimis scrisori către Meta și, respectiv, Alphabet, îndemnându-le să aloce suficiente resurse pentru a preveni impactul dezinformării susținute de Rusia și al finanțării politice asupra integrității alegerilor din R. Moldova, a anunțat Comitetul pentru Relații Externe al SUA.

„Deși trebuie să fim agnostici față de rezultatele alegerilor din Republica Moldova, nu putem fi indiferenți față de eforturile puterilor străine de a-și pune degetul mare pe balanță pentru partide sau candidați”, au scris senatorii în scrisoarea lor către Alphabet. „În cazul în care această interferență încearcă să utilizeze platforme cu sediul în SUA, trebuie să fim proactivi în abordarea noastră.

Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă asigura că (oligarhul Șor) nu poate continua să vă folosească platformele pentru a răspândi propagandă”, au scris senatorii în scrisoarea lor către Meta.

Senatorii au invocat avertismentele președintei R. Moldova, Maia Sandu, și ale unor grupuri reputate ale societății civile, inclusiv WatchDog.MD, în exprimarea îngrijorărilor lor față de companii, precum și recunoașterea de către Statele Unite, Canada și Regatul Unit a amenințării grave reprezentate de eforturile de dezinformare ale actorilor ruși la adresa democrației din R. Moldova.

Citate din scrisorile senatorilor

Senatorii americani, Shaheen și Tillis au transmis scrisori către șeful Alphabet și Meta.

„Președinta Maia Sandu a avertizat deja că „Federația Rusă dorește să controleze Republica Moldova” și are un plan de a utiliza platforme online, inclusiv Facebook și Instagram, pentru a răspândi mesaje antidemocratice.

Organizațiile non-guvernamentale independente sunt de acord cu evaluarea sa, principalul grup al societății civile WatchDog.MD identificând 146 de pagini anonime de Facebook afiliate oligarhului Ilan Shor, sancționat de SUA, pe care acesta le folosește, se pare, pentru a cumpăra reclame politice. Deși aceste pagini par a fi cele mai problematice, WatchDog.MD estimează că peste 2000 de pagini de Facebook sunt susținute de Kremlin. Din păcate, într-o țară mică, acest tip de campanie poate avea un impact supradimensionat. Implicarea în perioada preelectorală este esențială pentru a se asigura că alegerile nu sunt doar libere, ci și corecte. (…) În ciuda sancțiunilor, Ilan Șor a cheltuit aproximativ 546 de mii de dolari pe reclame pe Facebook între 2022 și 2024. Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă asigura că nu poate continua să vă folosească platformele pentru a răspândi propagandă.

(…) În cele din urmă, aderarea la Uniunea Europeană va fi o decizie a poporului moldovenesc – dar trebuie să ne facem partea pentru a ne asigura că este într-adevăr la latitudinea lor să decidă. (…) Statele Unite, Canada și Regatul Unit au recunoscut amenințarea gravă pe care eforturile de dezinformare ale actorilor ruși o reprezintă pentru democrația moldovenească. Îndemnăm Meta să profite de acest moment pentru a contribui la asigurarea faptului că alegerile din Republica Moldova rămân libere și corecte”, se arată în scrisorile senatorilor către Meta și Alphabet.

Textul integral al scrisorilor către Meta și Alphabet este disponibil AICI și AICI.

