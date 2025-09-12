Semințe de cannabis și echipamente de cultivare a acestora au fost depistate în urma unui control vamal la postul vamal Palanca

Semințe de cannabis și echipamente de cultivare au fost depistate urmare a controlului vamal la postul vamal Palanca asupra unui microbuz de model „Mercedes Sprinter”, ce efectua ruta „Odessa-Chișinău”, anunță Serviciul Vamal.

Potrivit unui comunicat, la volanul vehiculului se afla un moldovean în vârstă de 38 de ani.

În urma verificărilor, printre bagajele personale ale călătorilor și transmisiunile neînsoțite a fost depistat un sistem performant de creștere a plantelor, îngrășăminte minerale, dispozitive de îngrijire specializate și mai multe plicuri cu semințe de cannabis.

„Întregul lot de mărfuri a fost reținut în vederea confiscării, fiind inițiate investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor aferente cazului”, a precizat Serviciul Vamal.