În acest an, Ziua Europei va fi marcată la Chișinău și Soroca. „Europa ești TU: Pace. Libertate. Creștere”

Ziua Europei va fi marcată alături de cetățenii R, Moldova printr-o serie de evenimente culturale și interactive, care vor reflecta sprijinul Uniunii Europene și oportunitățile oferite prin Planul UE de Creștere pentru Moldova, a anunțat sâmbătă, 25 aprilie, Delegația Uniunii Europene în R. Moldova.

Punctele culminante ale programului din acest an sunt două evenimente de amploare: Orășelul European la Chișinău – pe 9 mai și Orășelul European la Soroca, pe 16 mai.

„Este o onoare să celebrez pentru prima dată Ziua Europei în R. Moldova, o țară care impresionează prin frumusețea sa, prin bogăția culturii și tradițiilor sale, prin potențialul său de creștere și, mai ales, prin oamenii săi extraordinari. Moldova traversează un moment istoric pe calea sa către Uniunea Europeană – un proces profund de transformare, menit să aducă beneficii concrete cetățenilor: investiții, locuri de muncă mai bune și mai multe oportunități. Să valorificăm pe deplin această oportunitate istorică – pentru pace, pentru libertate, pentru creștere”, a declarat Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova.

În capitala R. Moldova, Ziua Europei va fi sărbătorită pe 9 mai printr-un eveniment devenit deja tradițional – Orășelul European din Chișinău (Piața Marii Adunări Naționale), care își va deschide porțile pentru vizitatori începând cu ora 13:00.

Potrivit Delegației UE, Orășelul European va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de UE, precum și instituții publice din R. Moldova.

Programul de zi va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri tematice pentru copii până la activități interactive pentru publicul larg. În același timp, scena Orășelului European va deveni un spațiu al diversității culturale europene, găzduind momente artistice inspirate din tradițiile statelor membre ale Uniunii Europene – de la dansuri irlandeze, flamenco spaniol și folclor maghiar, până la muzică franceză și grecească.

În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție, susținut de Gabriel Nebunu, Minelli din România, Alternosfera și alți artiști de renume din Republica Moldova.

La Soroca, publicul este invitat să participe la Orășelul European (str. Ștefan cel Mare 5) pe 16 mai, începând cu ora 14:00, , pentru a descoperi statele membre ale Uniunii Europene, diversitatea culturilor și tradițiilor acestora, precum și proiectele implementate cu sprijinul UE pentru dezvoltarea locală. Evenimentul va culmina cu un concert, care-și propune să celebreze talentele născute în Republica Moldova, în cadrul căruia vor evolua Gabriel Nebunu, formația Akord și Carla’s Dreams.

În ambele localități, vizitatorii vor putea descoperi bucătăria europeană și se vor bucura activități culturale și interactive dedicate tuturor generațiilor – copiilor, tinerilor, maturilor, dar și seniorilor, care sunt așteptați cu dansuri, activități de meșteșugărit popular și multe alte momente speciale.

Programul în ambele localități va include și întâlniri cu scriitoarea Ionela Hadârcă, care va oferi vizitatorilor în dar volumul său „Prețul zâmbetului”, publicat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Totodată, Festivalul de Film și Cultură Europeană va avea loc în mai multe localități ale R. Moldova, inclusiv sate și orașe, în perioada 9-31 mai. Intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să descopere filmele, dansurile, expozițiile și muzica europeană.

„Evenimentele din acest an au loc într-un moment important pentru R. Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și de implementarea Planului UE de Creștere pentru Moldova, care sprijină dezvoltarea economică și reformele în beneficiul cetățenilor.”

Agenda evenimentelor este disponibilă aici.

În R. Moldova, pe 9 mai, sunt marcate Ziua Europei și Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuţi pentru independența Patriei.