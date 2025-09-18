Sediul Centrului de sănătate publică Bălți a fost reparat. Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei, bani veniți de la Banca Mondială

Centrul de sănătate publică Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după o reparație capitală. Reabilitarea instituției face parte dintr-un proces de modernizare a infrastructurii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), inițiat în anul 2022 de Ministerul Sănătății.

Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei. Suplimentar, din bugetul de stat au fost alocate circa 777 mii de lei pentru mobilier și alte dotări necesare, se arată într-un comunicat de presă emis de ANSP.

Conform sursei citate, în urma reorganizării, ANSP a moștenit, la nivel național, o infrastructură foarte veche. Lipsa investițiilor capitale și uzura avansată a clădirilor au dus, în timp, la imposibilitatea utilizării echipamentelor moderne, condiții de muncă inadecvate și riscuri pentru sănătatea angajaților, notează ANSP.

În anul 2022, au fost alocați bani pentru începerea reparației capitale, din proiectul Băncii Mondiale „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”.