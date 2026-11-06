UE activează mecanismul de schimb de informaţii privind securitatea aviaţiei în urma valului de amenințări cu bombă care au vizat zboruri de pasageri în întreaga Europă

Uniunea Europeană a activat mecanismul de schimb de informaţii privind securitatea aviaţiei, în urma unei serii de ameninţări care au vizat zboruri de pasageri în întreaga Europă. Despre acest lucru a anunţat joi, 6 noiembrie, Comisia Europeană pentru agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Dublin, Irlanda, Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil şi turism, a declarat că este prea devreme pentru a stabili dacă incidentele raportate au legătură între ele, adăugând că, deocamdată, nu există informaţii care să permită stabilirea implicării unui atac cibernetic.

„Orice ameninţare la adresa civililor este inacceptabilă. Asigurarea siguranţei şi securităţii cetăţenilor rămâne o prioritate”, a declarat acesta.

Comisarul a precizat că UE monitorizează îndeaproape situaţia şi menţine contactul cu statele membre afectate. El a adăugat că, în cursul aceleiaşi zile, a discutat cu Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) despre posibilele implicaţii ale incidentelor recente asupra siguranţei aviaţiei.

Tzitzikostas a subliniat că responsabilitatea evaluării ameninţărilor la adresa securităţii, a investigării incidentelor şi a aplicării măsurilor adecvate de securitate aeronautică revine în principal autorităţilor naţionale, care acţionează în cooperare cu operatorii aeroportuari, companiile aeriene şi instituţiile de aplicare a legii.

Investigaţiile naţionale privind aceste incidente sunt încă în desfăşurare, a precizat acesta.

Un nou val de ameninţări false cu bombă a afectat joi, 5 noiembrie, cel puţin 12 zboruri şi aeroporturi europene din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Italia, Polonia, România şi Spania. S-a întâmplat al două zile după primul asemenea val.