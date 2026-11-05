„Moldova 1”, amendat pentru încălcările comise în procesul de mediatizare a alegerilor din Găgăuzia

Postul public național de televiziune „Moldova 1” a fost amendat cu 5 000 de lei pentru încălcările comise în procesul de reflectare a alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei din 15 noiembrie 2026. Decizia a fost luată în ședința Consiliul Audiovizualului (CA) din 5 noiembrie, după analizarea rezultatele celui de-al doilea raport referitor la controlul privind modul de mediatizare a scrutinului, potrivit unui comunicat al instituției.

CA a constatat deficiențe la „Moldova 1”, atât în ceea ce privește informațiile obligatorii care trebuie prezentate la mediatizarea rezultatelor sondajelor de opinie, cât și cu referire la delimitarea părții cu relevanță electorală din programul „С другой стороны”.

În total, conform raportului, „TV-Găgăuzia” a înregistrat cea mai amplă mediatizare a campaniei electorale în programele de știri, cu 14 subiecte și o pondere de 22% din durata totală a buletinelor informative, urmat de „Cinema 1” – cu 4 subiecte, „PRO TV Chișinău” – cu 3 subiecte și „Moldova 1” – cu un singur subiect electoral. „TV8” și „unu1 TV” nu au difuzat știri cu caracter electoral în perioada monitorizată.

În ceea ce privește „unu1 TV”, deși au fost difuzate 14 programe încadrate în categoria emisiunilor de informare electorală, doar două au abordat subiecte cu relevanță electorală.

„TV-Găgăuzia” a fost singurul furnizor care a mediatizat concurenții electorali pentru acest scrutin, prezentând 49 dintre cei 135 de candidați înregistrați de CEC, însă exclusiv prin apariții indirecte.

„PRO TV Chișinău” și „Moldova 1” au prezentat doar informații generale despre scrutin, fără mediatizarea individuală a concurenților electorali, iar „Cinema 1” nu a abordat acest scrutin, în conformitate cu angajamentele asumate prin Declarația privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor.

„Moldova 1”, „TV-Găgăuzia”, „PRO TV Chișinău” și „Cinema 1” nu au difuzat subiecte electorale cu caracter conflictual.

În cazul „TV-Găgăuzia”, această constatare marchează o schimbare față de prima perioadă de monitorizare, când au fost difuzate două subiecte conflictuale, dintre care unul a prezentat dezechilibre.

La „Cinema 1”, materialele conflictuale din prima perioadă au fost considerate echilibrate.