Șase ani de la căderea regimului lui Plahotniuc. Maia Sandu: „Știam că acesta era doar începutul pe un drum lung și anevoios de curățare a statului”

Acum șase ani, pe 8 iunie 2019, a picat regimului lui Vlad Plahotniuc, după ce partidul pe care îl conducea, Partidul Democrat din Moldova (PDM), a pierdut puterea guvernării în fața unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată ulterior, în noiembrie 2019.

Pe ultima sută de metri înainte de a expira termenul când mai putea fi formată o majoritate parlamentară, PSRM și Blocul ACUM au semnat în iunie 2019 un acord de înțelegere temporară, au numit-o pe Zinaida Greceanîi președintă a Legislativului și au învestit Cabinetul de miniștri condus de către Maia Sandu.

În acest context, Maia Sandu a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a menționat că „acum 6 ani am obținut o victorie împotriva fricii generalizate din societate, a mafiei care a pus control total pe instituțiile statului și a unei lipse cronice de speranță în viitor”.

„Când pe 8 iunie 2019 am spus de la tribuna Parlamentului «Dictatorul a căzut» știam că acesta era doar începutul pe un drum lung și anevoios de curățare a statului, de modernizare și construcție a unei Moldove europene, suverane și libere.

Au urmat ani complicați, cu crize la nivel regional și global, un război sângeros la hotar, am comis și greșeli, am trăit supărări, dar mereu am avut grijă de oameni și de țară. Și nu aș vrea să uităm, în fața provocărilor zilnice și a problemelor curente, de unde am pornit. Și ce am reușit să obținem – statutul de țară candidată pentru aderare la UE, respect din partea țărilor lumii, pace în vremuri tulburi, libertatea de cuvânt și protest în Moldova, șansa reală a bunăstării. Noi ținem minte de ce am venit – n-am venit pentru aplauze, am spus-o și acum 6 ani, nu suntem ideali, învățăm, dar scopul nostru a rămas același de-a lungul anilor – ca acasă să fie bine”, a scris șefa statului.