ANRE răspunde criticilor privind formarea prețului plătit de consumatori pentru gaze: „Compararea cu prețuri spot din anumite zile sau perioade este nefundamentată”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că afirmațiile, potrivit cărora diferența dintre prețul reglementat per m3 achitat de consumatori și costul efectiv al gazelor natural este „profit” sau „furturi și scheme”, sunt „eronate și manipulatorii și denunță o intenție clară de a induce în eroare opinia publică”.

Într-o reacție publică la „informațiile apărute recent în spațiul public referitoare la formarea prețului reglementat la gazele naturale și rolul instituțiilor implicate”, fără a da nume, ANRE a menționat că costul de achiziție inclus în prețul reglementat reprezintă o medie ponderată anuală și nu un preț spot.

„Nicio componentă a prețului reglementat nu este stabilită arbitrar și nici în afara procedurilor de reglementare aprobate. Prețul de achiziție luat în calcul la aprobarea prețurilor reglementate reflectă media ponderată a tuturor achizițiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic, incluzând variațiile sezoniere ale pieței, precum și costurile logistice aferente aducerii gazelor naturale până în sistemul național al Republicii Moldova. Modelul de preț reglementat are drept scop asigurarea stabilității și continuității furnizării pe întreaga perioadă de reglementare (an calendaristic), neavând ca obiectiv reflectarea fluctuațiilor zilnice ale pieței. Compararea acestui cost cu prețuri spot din anumite zile sau perioade este nefundamentată din punct de vedere economic și regulator”, a atras atenția ANRE.

Structura prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în vigoare (presiune joasă) este următoarea:

Costul de achiziție a gazelor naturale – 9381 lei/1000m3, echivalent al 9,38 lei/m3 sau aproximativ 46 euro/MWh. Costul de achiziție al gazelor naturale reprezintă aproximativ 60% din structura prețului reglementat de furnizare . Costul serviciului de transport al gazelor naturale (componentă ce reflectă costul serviciului de transport la ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale) – 254 lei/1000 m³ sau 0,25 lei/m3 fără TVA (aproximativ 0,27 lei/m3 cu TVA inclus), adică 2% din structura prețului reglementat. Costul serviciului de distribuție al gazelor naturale – 4401 lei/1000 m³ sau 4,4 lei/m3 fără TVA (4,75 lei/m3 cu TVA inclus), echivalent al aproximativ 28% din structura prețului reglementat de furnizare. Cheltuielile totale ale furnizorului necesare desfășurării activității de furnizare – 625 lei/1000 m³ din structura prețului reglementat, echivalent a 0,63 lei/m3 (0,67 lei/m3 cu TVA inclus), ce constituie aproximativ 4% din structura prețului reglementat. Rentabilitatea furnizorului – 90 lei/1000 m³, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din totalul componentelor de cost. Valoarea per m3 este de 0,09 lei (aproximativ 0,1 lei/m3 cu TVA inclus). Devierile tarifare sub formă de deficit, acumulate în cursul anului 2024, din cauza creșterii bruște a prețurilor de tranzacționare în semestrul II al anului și incluse spre recuperare în perioada de reglementare 2025 – 750 lei/1000 m³ sau 0,75 lei /m3 fără TVA (0,81 lei/m3 cu TVA inclus), adică aproximativ 5% din structura prețului reglementat.

Serviciile de transport și distribuție sunt stabilite de Agenție în baza „costurilor absolut necesare și justificate” ale operatorilor pentru desfășurarea activității și „nu generează profituri nejustificate”, susține ANRE.

„Componenta de corectare a venitului reglementat („devieri tarifare”) nu reprezintă nici profit, nici pierdere. Această componentă reflectă diferențele dintre veniturile acceptate în structura prețurilor reglementate și cele efectiv realizate pe parcursul perioadei de reglementare și este inclusă în prețul reglementat pentru recuperare sau restituire, în strictă conformitate cu metodologia aprobată. Astfel, în anumite perioade, furnizorul poate achiziționa gaze naturale la un preț mai mare decât costul mediu ponderat anual de achiziție, inclus în structura prețului reglementat în vigoare. În acest caz, furnizorul înregistrează un deficit de încasări. Similar, în alte perioade ale anului, când cererea de gaze naturale la nivel global este mai mică, furnizorul poate achiziționa gaze naturale la un cost mai mic decât costul mediu ponderat anual de achiziție, generând un excedent de încasări. Este eronată interpretarea unor formatori de opinie care tratează deficitul de încasări drept „pierderi” sau cataloghează excedentul de încasări drept „profituri” ori „scheme de furt”. La nivel de perioadă de reglementare (an calendaristic), ANRE aplică mecanismele de corectare a venitului reglementat, prin aplicarea prețului mediu ponderat anual și compensarea către furnizor al veniturilor neîncasate de la consumatori, sau prin excluderea veniturilor acumulate în excedent, astfel încât să fie asigurat un preț corect și transparent pentru consumatori, concomitent cu acoperirea costurilor justificate ale furnizorului”, a explicat ANRE.

În noiembrie 2025, ZdG a scris că gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici.

Întreprinderea de stat Energocom urma atunci să transmită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) noile calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom, a declarat pentru Jurnal TV că datele preliminare indică un preț de achiziție mediu ponderat de circa 390 de euro pentru o mie de metri cubi.

Totuși, ANRE nu a aprobat deocamdată noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Energocom” anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public.